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    邊溝凸起害摔車…女騎士遭遊覽車輾死 新北市府被判國賠

    高等法院認定新北市府養護工程處管理邊溝有過失，判賠償確定。（資料照）

    高等法院認定新北市府養護工程處管理邊溝有過失，判賠償確定。（資料照）

    2021/03/23 22:12

    〔記者楊國文／台北報導〕27歲許姓女子2年前騎機車經過新北市淡水一處道路，想從遊覽車右側超車，撞擊道路外側邊溝凸起5公分水泥地面，重心不穩倒地，遭遊覽車右後輪輾壓當場死亡，高等法院認定新北市府養護工程處管理邊溝有過失，今判賠償許父48萬9000元確定。

    針對許家指控，新北市養護工程處否認有過失，主張事發路段在1961年即設置完成，通行至今，邊溝雖然是道路附屬工程，由養護工程處設置和管理，但水泥地面並非養工處鋪設，養工處只負責底下邊溝部分，而且水泥地面並非排水設施的一部分，不屬於公有公共設施，養工處並無養護之責。

    另外，事發水泥地面位處邊溝，非供行人或車輛通行使用，當時視線良好，許女明知劃設雙黃線禁止超車，仍未保持距離，強行自遊覽車的右側違規超車，因此摔車遭遊覽車右後輪輾壓，此意外事故顯然是許女自行冒險行為導致的偶然意外，與養工處管理邊溝不具相當因果關係。

    士林地院審理認為，排水溝渠是市區道路的附屬工程，在新北市轄區此部分包括在道路範圍，新北市府養護工程處負有養護並維護行車安全的義務，應使其人孔蓋板及框座、集水井、混凝土鋪面與路面保持平整，而事發邊溝的混凝土鋪面，遭他人在上面鋪設水泥地面，造成凸起，至少有5公分以上的高低差，養工處應予以排除，若未能及時排除時，應設置警告標誌或標線，以維護道路安全使用的狀態，防止發生危險，足以認定養工處對邊溝的管理有所欠缺，而與許女發生意外之間具有因果關係。

    士林地院認定，養工處應依據國賠法對許女死亡負損害賠償責任，應賠償許父精神慰撫金200萬元和許女的喪葬費44萬5000元。不過，許女應注意該路段是雙黃線應禁止超車，且路面寬僅2.5公尺，竟貿然強行自遊覽車右側超車，且駛出路面邊緣，又未能與遊覽車保持半公尺以上距離，以致超車過程中撞擊水泥地面，因重心不穩強起，人車倒地，並在倒地後遭遊覽車右後輪輾壓死亡，應自已負起8成過失責任，因此判養工處應賠償48萬9千元。

    新北市府養工處不服，上訴高等法院。高院審理認為，一審判決見解和認事用法妥適，並無違誤，今駁回上訴。#

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