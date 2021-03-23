司法院將廢「交付審判」 改為「准許提起自訴」

司法院決定廢除「交付審判」制度。（記者吳政峰攝）

2021/03/23 17:37

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院22日第191次院會，決議把刑事訴訟法中的「交付審判」制度，改為「准許提起自訴」模式，由告訴人以自訴方式向法院聲請審理，但若發現檢察官有漏未斟酌的事實，足以影響起訴與否，亦可聲請檢察官提起公訴。

依照現行法，如果犯罪被害人提出告訴，檢察官就要啟動偵查，並根據偵查結果判斷被告的犯罪嫌疑，來決定是要提起「公訴」，還是作成不起訴或緩起訴的處分。 ​

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如果檢察官決定不起訴或緩起訴，告訴人可以向上級檢察署的檢察長或檢察總長聲請 「再議」 ，如果他們認為再議有理由，就應該撤銷原本的決定，視情況再為偵查或直接命令起訴；但如果認為再議無理由，就要駁回再議。​

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所謂的「交付審判」，就是當再議被駁回時，告訴人依舊不服，可向法院聲請交付審判，一旦法院裁定交付審判，案件就視為已經提起「公訴」，檢察官須蒞庭論告。此規定等於讓法院有進行外部監督的機會，把關檢察機關的不起訴或緩起訴決定。​

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但司法院認為，「交付審判」制度，等同是在檢察官決定不起訴、緩起訴時，由原本該遵守「不告不理」的法院，來代為強制案件的起訴，讓本來決定不起訴或緩起訴的檢察機關，在將來審理程序時，被迫立於控訴犯罪的一方。有可能違反了審檢分立、控訴原則等刑事訴訟的基本原理。​

​司法院決定修法，把「交付審判」改為「准許提起自訴」。草案規定，未來不再採取法院交付審判的模式，而是由不服再議決定的告訴人，向法院聲請「准許提起自訴」。如果法院裁定准許，聲請人可以於法院定的期間內，選擇是否提起自訴。​

草案設計，參與准許自訴的法官，不能參加之後自訴審判。司法院強調，這是為了避免法官已經有預斷，影響後續自訴審判的中立、公正性。​另外，法官在判斷是否准予提起自訴時，為了保障被告權益，法院可以給聲請人、代理人、檢察官、被告或辯護人陳述意見機會。​

另外，如有檢察官偵查中已存在或成立而未及調查斟酌，及其後才存在或成立的事實、證據，告訴人得據以對同一案件請求再行起訴，以維護權利。

草案近日將送行政院會銜，若無問題，再送立法院審議。

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