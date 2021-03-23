25萬改5萬！黑心中古車商偷改里程數被逮 仍執迷不悟揪妻兒繼續騙

彰化余姓男子經營中古車行，卻多次更換儀表板里程詐欺消費者，甚至拉家人一起涉案，彰化地檢署追加起訴余男等人詐欺、協助逃漏稅、偽造文書等罪嫌。（翻攝googlemap）

2021/03/23 17:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕真是一丘之貉！彰化縣花壇鄉專營中古車買賣的明億汽車行負責人余姓男子，因擅改車輛里程數，以提高中古車價不實販售被逮，去年4月判刑6月，沒想到余男在審理期間繼續執迷不悟，再找妻子、兒子等人一起偽造多台車輛里程數，調降10萬至20萬公里不等，導致3名消費者被騙。彰化地檢署偵結，將余男、余子、余妻等人依詐欺、協助逃漏稅、偽造文書等罪嫌起訴，檢方並指出余男惡性不改，建請從重量刑。

余男（52歲）經營明億汽車行多年，平時由余男負責購入中古車，再由余子（23歲）於網路上刊登賣車資訊，2018年6月，余男將一輛10年中古車里程數24萬多公里偽造8萬多公里，並以29萬多元成交，但被查出變造里程數，父子倆皆被告詐欺，去年4月，彰化地院只判處余男6月徒刑，余子無罪。結果審理期間，父子倆不思悔悟，繼續狼狽為奸，連余妻都一起參與詐騙。

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起訴內容指出，2018年8月，余男將一輛BMW X1約17萬公里里程數，偽造7萬多公里，並以65萬多販售給鄭男，直到簽約時鄭男都不知情；2019年1月，余男以25萬購入一輛三菱Outlander，卻填載不實交易12萬6千元，以不當方式幫助逃漏營業稅額5905元，最後再將該車輛里程數逾25萬公里的儀表板，換裝為5萬多公里的儀表板，並以32萬賣給何男，結果何男交車隔日，車子發生抖動，駛回原廠才知受騙上當，憤而報警。

2020年3月，余男又將一輛NISSAN Tida的24萬多公里儀表板，換裝9萬多公里儀表板，王姓消費者帶父母前往看車，余男還佯稱「買到賺到」，最後以26萬多成交，王男簽約時也不知儀表板已遭變換。

以上犯行，余男交易前均不透露真實里程數，待合約書簽名後再趁隙取回，並偷偷在合約書中加註，「因儀錶板故障損壞，舊里程數為25萬公里多，故燈換維修儀表板為5萬多」、「PS汽車里程數不負瑕疵擔保責任。因儀表板損壞原里程20多萬公里，故更換維修儀表板目前9萬多」等字句，藉此表示消費者知悉實際里程數，詐欺消費者。

不僅如此檢方也查出，余男未經監理機關同意，以彩色複印方式，偽造46張臨時車牌，足以損害車牌管理正確性。近日偵結後將余男一家，依詐欺、協助逃漏稅、偽造文書等罪嫌起訴，但檢方審酌後，認為余男在追加起訴期間執迷不悟，多次更換儀表板里程詐欺，顯見惡性不知悔改，建請判處不得易科罰金之刑度。

彰化地檢署檢察官指出，余男惡行不改，執迷不悟，建請法院從重量刑。（資料照）

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