警署掃蕩賭博、洗錢及轉帳水房 本月已查獲119件、1020人

警政署執行全國掃蕩賭博、洗錢及轉帳水房，署長陳家欽（左二）到刑事局聽取成果簡報。（記者邱俊福攝）

2021/03/23 15:55

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署為打擊黑幫，本月起至昨天動員全國警力掃蕩賭博、洗錢及轉帳水房，期阻斷其金流，經統計共查獲高達119件、1020人，不僅有聘請女直播主使用彩球機，網路直播經營六合彩開獎，還有以「BBIN」虛擬貨幣代替現金下注的網路賭博網站，機房隱身北市商務大樓，一年賭金流量高達百億元，令人咋舌。

警政署表示，這次行動是以斬斷黑道賴以生存的不法金流為主，尤其針對最大暴利源頭，包括簽賭網站、職業賭場、地下匯兌洗錢水房和詐騙電信機房等，經統計共查獲具規模職業賭場16件447人、網路賭博16件352人，以及地下匯兌68件174人、詐騙洗錢水房19件47人。

請繼續往下閱讀...

經查查獲的案件中，28件幕後分別有四海幫、天道盟、竹聯幫、風飛沙幫、牛埔幫及地區角頭等等黑道幫派主持或涉入的情況，將持續擴大追查。

刑事局偵九大隊追查天下運動網、博金運動網等賭博網站，發現網站長期經營國內外各種運動賽事、電競、六合彩等數種博弈，經掃蕩共逮捕50名組頭，下注賭資金額逾20億元，其中一對林姓夫妻除擔任賭網組頭，另於民宅內經營網路六合彩，林男以布幕、燈光及視訊直播系統打造六合彩開獎直播攝影棚，並聘請女直播主，每晚以彩球機LIVE直播開號碼過程，藉此吸引賭客下注。

此外，一家網路賭博網站在北市中山區一棟商務大樓承租辦公室，以科技公司為招牌，實際掩飾經營賭博機房，刑事局偵六大隊第二隊經長期蒐證，本月15日派員執行搜索，共查獲蕭等19人從事賭博網站客服，並查扣電腦主機、筆記型電腦及手機等贓證物。

警方發現，該賭博網站提供旗下代理商開放權限，供不特定人註冊後從事下注賭博，且該賭博網站下注、換算所得賭資，不同以往賭博網站，可以用「BBIN」虛擬貨幣代替現金，企圖躲避查緝，賭金流量一年來達百億，將持續追查幕後經營者。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法