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    爆料台灣豬也可用瘦肉精 桃園男被罰8000元

    桃園男子爆料台灣豬也可用瘦肉精」，被法院判罰8000元。（資料照）

    桃園男子爆料台灣豬也可用瘦肉精」，被法院判罰8000元。（資料照）

    2021/03/23 14:05

    ［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市王姓男子去年9月18日，在臉書「爆料公社二社社團」PO文，指農委會悄悄通過台灣養豬業者也可以使用瘦肉精（萊克多巴胺），警方發現後截圖將他依違反「社會秩序維護法」移送桃園地院簡易庭裁罰，王男辯稱是依據農委會公文闡述自身想法，但法官認為他刻意曲解政府公告並散布於眾，判罰他8000元。

    王男PO文指「農委會上星期五已經偷偷通過，台灣養豬業者也可以使用瘦肉精，但是幾乎沒有新聞報導，所以以後不是不吃美豬就可以，台灣豬也有」，被認定有散布不實訊息行為，他被移送裁罰時否認犯行，辯稱是看到農委會去年8月28日的公告，所述萊克多巴胺禁止輸入、輸出、販賣、陳列，但國內豬隻不適用，他打電話到農委會詢問，當下有回覆9月7日有新的公告並修改前述事項，但他文中是針對8月28日的公告闡述自身想法。

    法官調閱農委會8月28日、9月7日所發出的公告，與王男所指「台灣養豬業也可以使用瘦肉精」明顯不同，且王男在貼文中有將2張公告附上，顯然他知道農委會公告的是牛、豬於「國外」使用萊克多巴胺不在規範之列，而台灣養豬業者並不能合法使用，卻刻意曲解政府公告內容，還將不實資訊散布於眾，足以使聽聞者恐慌、影響公眾安寧，因此依社維法判罰他8000元。

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