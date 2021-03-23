機車被移出車格慘吞罰單 他哀嘆引出大批苦主分享超實用建議

一名騎士日前被人移車，因此冤吞罰單一張，他在網路上分享自己的倒楣經歷，引出許多有類似經歷的網友給予建議。方框處為苦主機車。（翻攝爆料公社）

2021/03/23 15:07

〔即時新聞／綜合報導〕路邊停車位一位難求，偶有機車騎士辛苦為愛車覓得停車位，回來卻遭他人移車而吃上罰單的冤枉事件傳出；一名騎士日前便冤吞罰單一張，他在網路上分享自己的倒楣經歷，直嘆「現在人也太誇張了吧」，其他類似經歷的苦主見文熱烈回覆，提醒其他人停完車後務必拍照存證，若遇上相同情況，才有證據可以走申訴管道解決。

這名苦主在「爆料公社」分享自己的經歷，表示自己的機車好好停在停車格，結果回來牽車後發現被別的車主移出車格，害他莫名吃上一張「人行道停車」的罰單。

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對此，有類似經歷的網友紛紛給予建議，表示以後車主停好車，「幫自己的愛車拍張照吧，連左右兩側的也一起入鏡，以備不時之需！」、「這個可以申訴看看，之前我老公機車也被移出，後來現場拍照，列印照片到監理站申訴，有成功」、「停車拍照、錄影，照片和影片最好要有日期顯示」。

也有網友留意到苦主的車停在最靠邊的停車格，便好心給予建議，「停在邊格是最危險的」、「停邊邊我都習慣會拍照」、「我只要停在最旁邊的格子，停好後都會拍照存證，以免被陰」、「以後如果停機車，盡量停在路邊機車格中段，如果停在停車格最旁邊兩格很容易被做掉！」

還有網友分享超慘經驗，「我有停過台北車站路邊最邊邊的停車格，3天後從外縣市回來，找不到車，請警察幫忙，才知道車已經被拖吊去保管場了」、「可以先申訴看看，看有沒有監視器拍到。我第一次遇到被移車位也沒有監視器，而且當時去別縣市玩，我還停了5天，回來車不但孤零零的在格子外，上面還有滿滿的罰單⋯後來打去申訴，他請我提供去別縣市的車票證明，有順利撤銷罰單」。

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