商標戰落幕！「武昌街老天祿」告贏「上海老天祿」

「武昌街老天祿」（圖）告贏「上海老天祿」。（資料照）

2021/03/23 11:44

〔記者張文川／台北報導〕以滷鴨舌聞名的「武昌街老天祿」，指控祿大食品負責人周映明，打著「上海老天祿」第二代為廣告宣傳，在網頁文宣放置武昌街店面照，還在「武昌街老天祿」店面附近，和金饌企業社合作開店，使用「上海老天祿」商標販賣滷味，易使消費者混淆滷味出自「武昌街老天祿」或是有加盟關係；智慧財產法院前年判「武昌街老天祿」勝訴，祿大食品不得使用「老天祿、台北老天祿、台灣老天祿」名義販賣滷鴨舌及肉製商品；最高法院今駁回上訴，全案確定。

西門町目前有2家老天祿分屬不同家族經營，蔡毓根家族經營成都路的「上海老天祿」，謝玉泉家族經營武昌街的「老天祿滷味」，本案是蔡家長媳周映明以「上海老天祿第二代自創品牌」宣傳、販售商品，被武昌街謝家告上法院。

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祿大食品負責人周映明主張，「上海老天祿」創辦人蔡毓根，因戰亂而於1949年來台，與親戚紹東壽約定由蔡毓根製造食品，紹東壽負責店面管理經營，合夥分工經營糕餅生意，並以「老天祿」為名對外營業。1951年2人協議分家，蔡毓根自營「老天祿食品號」，紹東壽經營「老天祿食品行」，雙方營業名號都是「老天祿」，常會有客戶混淆，蔡毓根因而在老天祿招牌上方加入「上海」2字，以示區別，並於1966年間登記成立「上海老天祿食品有限公司」（成都路上海老天祿），「武昌街老天祿」則是謝玉泉於1980年間，向紹東壽購買「老天祿食品行」，並註冊「老天祿」等商標（武昌街老天祿）。

周映明說，她是蔡毓根的長媳，丈夫長期都在「上海老天祿」協助父親經營，並曾掛名「上海老天祿」負責人，夫婦都曾在「上海老天祿」工作，後來獲得公公首肯，得以「上海老天祿第二代自創品牌」名義創業，2010年創立「祿大公司」營業迄今。

周強調，所用文字皆為「上海老天祿第二代自創品牌」或「上海老天祿第二代的店」，意在表彰是「上海老天祿創辦人的第二代」，技術傳承自「上海老天祿老店」，並非將「上海老天祿」當作商標使用，認為謝玉泉任意擷取其中「老天祿」3字就提告，全然忽視「上海老天祿」與「老天祿」本就是完全不同的商家名稱，雙方各自經營70年。

周女，在台北、松山火車站櫃位的老天祿第二代招牌，主要醒目處是「祿大」和「廚師圖案」，側邊、下方才輔以小字表述「上海老天祿第二代自創品牌」、「上海老天祿第二代的店」等文字，否認侵害「武昌街老天祿」商標權，且「上海老天祿」比「武昌街老天祿」還早註冊為商標，是善意先使用，網路銷售則是合作商家誤植商標，知情後已改善。

智財法院認為，最具識別性的「老天祿」3字，會使被消費者誤認與「老天祿」商標有關，認定祿大確實已侵害「老天祿」註冊商標；且周女舉證的「上海老天祿」商標，是先使用於糕餅、糖果等，並沒有先使用於滷味商品的事證，不屬善意使用，判祿大、金饌文宣不得再使用「老天祿」相關商標，且須銷毀已使用該商標的廣告看板、立牌及產品包裝盒等。

案經上訴，最高法院今認定智財法院判決無違誤法令，駁回上訴，全案確定。

老天祿最知名的滷鴨舌。（資料照）

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