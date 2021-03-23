旗尾山火燒山真相大白 竟是老農為教訓獼猴闖的禍

高雄旗山區旗尾山第三登山口附近草叢，18日下午發生火燒山。（民眾提供）

2021/03/23 10:11

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄旗山區旗尾山第三登山口附近草叢，18日下午發生火燒山，消防人員撲滅火勢後，在火場發現一個被橡皮筋綁住紙條的石塊，紙條上也有燃燒痕跡，疑似是「引燃器」，經警方深入追查，意外發現是陳姓老農因不滿山區獼猴群長期偷吃其農作物，自製引燃器和放鞭炮驅趕獼猴，未料卻造成火燒山。

旗美地區近日山林大火頻傳，上週四（18日）下午3點多，旗山旗尾山第三登山口附近草叢發生火燒山火警，火勢撲滅後，消防人員在現場發現一個被橡皮筋綁住紙條的石塊，紙條上也有燃燒的痕跡，疑似是「引燃器」，於是將此可疑物品轉由相關專業單位進行採證。

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旗山警分局獲報疑似有人為縱火，也立即同步展開調查，在火災現場附近查訪時，發現86歲陳姓老農的工寮附近有石塊和撕下的日曆紙，與在火場發現的「橡皮筋綁紙條的石塊」雷同，鎖定陳姓老農涉嫌重大。

經警方傳訊到案說明，陳姓老農坦承，因不滿棲息附近山區獼猴群長期下山偷吃其所種植的木瓜、芒果等作物達1年，不堪其擾並蒙受不少損失，18日下午3點多許，獨自製作數顆紙張包石頭做引燃器，並與鞭炮一起點燃後，丟往旗尾山第三登山口附近草叢引燃火勢，藉以驅散獼猴群的騷擾，未料引發火燒山，全案警訊後移送橋頭地檢署偵辦。

消防人員撲滅火勢後，在火場發現一個被橡皮筋綁住紙條的石塊，紙條上也有燃燒痕跡，疑似是「引燃器」。（記者蘇福男翻攝）

警方在火場附近查訪時，發現陳姓老農的工寮附近，有石塊和撕下的日曆紙，與在火場發現的「橡皮筋綁紙條的石塊」雷同，認為老農涉嫌重大。（記者蘇福男翻攝）

陳姓老農因不滿山區獼猴群長期偷吃其農作物，自製引燃器和放鞭炮驅趕獼猴，未料卻造成火燒山。（民眾提供）

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