網罵同事「大奶八婆」還詛咒 女公務員被判刑

楊姓女公務員因與同單位林姓約聘女同事在工作上有磨擦，涉嫌在網路及相關討論區連名帶姓辱罵林女是「大奶死八婆」，台中地院審結判刑。（資料照）

2021/03/22 23:50

〔記者許國楨／台中報導〕任職公家單位的楊姓女公務員，因與同單位林姓約聘女同事在工作上有磨擦，涉嫌在網路及相關討論區連名帶姓辱罵林女是「大奶死八婆」，讓網友得以辨識該姓名為何人，還詛咒「全家不得好死」、「早日出車禍」等危及林女生命的留言，林女擔心遭不測提告，台中地院審結，依恐嚇罪判楊女2月徒刑，得易科罰金。

全案在台中地院審理時，雖然楊女與林女已達成和解，但楊女仍在案件審理期間強調「就是想讓她（林女）受到報應」，仍對林女懷有強烈的敵意，根本不是真心悔改，認為楊女犯後態度不良，另楊女在網路平台大量、密集的指名道姓發表恐嚇、激進言論，且楊女是公務人員，知法犯法，浪費司法資源，無予宣告緩刑餘地，全案可上訴。

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判決書指出，楊女因在工作上與約聘的林姓女子有摩擦，涉嫌在2018年9月間至2019年9月間，在批踢踢社群平台的分類討論區，以自己申辦帳號，在討論區內留下林女的全名，並指控林女上班沒多久就搞小團體排擠人，還能獲得讚賞，抱怨自己認真工作，主管卻幫著閒閒沒事的「大奶」約聘人員欺負她。

期間楊女也在林女戶籍地、曾就讀高中、大學、研究所等分類討論區留言、發布文章達31次，其中不乏連名帶姓辱罵林女「大奶死八婆」，以及「早日出車禍」、「全家不得好死」、「去死」、「霸凌者不得好死」、「早日遭到報應，死一死」等強烈詛咒字眼的留言。

當時已懷孕的林女經同事告知得知，唯恐楊女真的會對她不利，除報警提告外，鎮日擔心受怕，還接受同事建議，在座位放雨傘防止遭突然的攻擊，連在前往地下停車場時，也會避免落單；但楊女到案後，雖承認有張貼文章，但強調帳號很少與人互動，且林女姓名算普通，但只要想到林女欺負她的事情，她就想要林女「受到報應」，但沒有想讓林女得知她的想法。

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