為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    網罵同事「大奶八婆」還詛咒 女公務員被判刑

    楊姓女公務員因與同單位林姓約聘女同事在工作上有磨擦，涉嫌在網路及相關討論區連名帶姓辱罵林女是「大奶死八婆」，台中地院審結判刑。（資料照）

    楊姓女公務員因與同單位林姓約聘女同事在工作上有磨擦，涉嫌在網路及相關討論區連名帶姓辱罵林女是「大奶死八婆」，台中地院審結判刑。（資料照）

    2021/03/22 23:50

    〔記者許國楨／台中報導〕任職公家單位的楊姓女公務員，因與同單位林姓約聘女同事在工作上有磨擦，涉嫌在網路及相關討論區連名帶姓辱罵林女是「大奶死八婆」，讓網友得以辨識該姓名為何人，還詛咒「全家不得好死」、「早日出車禍」等危及林女生命的留言，林女擔心遭不測提告，台中地院審結，依恐嚇罪判楊女2月徒刑，得易科罰金。

    全案在台中地院審理時，雖然楊女與林女已達成和解，但楊女仍在案件審理期間強調「就是想讓她（林女）受到報應」，仍對林女懷有強烈的敵意，根本不是真心悔改，認為楊女犯後態度不良，另楊女在網路平台大量、密集的指名道姓發表恐嚇、激進言論，且楊女是公務人員，知法犯法，浪費司法資源，無予宣告緩刑餘地，全案可上訴。

    判決書指出，楊女因在工作上與約聘的林姓女子有摩擦，涉嫌在2018年9月間至2019年9月間，在批踢踢社群平台的分類討論區，以自己申辦帳號，在討論區內留下林女的全名，並指控林女上班沒多久就搞小團體排擠人，還能獲得讚賞，抱怨自己認真工作，主管卻幫著閒閒沒事的「大奶」約聘人員欺負她。

    期間楊女也在林女戶籍地、曾就讀高中、大學、研究所等分類討論區留言、發布文章達31次，其中不乏連名帶姓辱罵林女「大奶死八婆」，以及「早日出車禍」、「全家不得好死」、「去死」、「霸凌者不得好死」、「早日遭到報應，死一死」等強烈詛咒字眼的留言。

    當時已懷孕的林女經同事告知得知，唯恐楊女真的會對她不利，除報警提告外，鎮日擔心受怕，還接受同事建議，在座位放雨傘防止遭突然的攻擊，連在前往地下停車場時，也會避免落單；但楊女到案後，雖承認有張貼文章，但強調帳號很少與人互動，且林女姓名算普通，但只要想到林女欺負她的事情，她就想要林女「受到報應」，但沒有想讓林女得知她的想法。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    弟弟欠債落跑、哥哥被丟大龍炮恐嚇 2嫌送辦
    2021/03/20 13:30

    弟弟欠債落跑、哥哥被丟大龍炮恐嚇 2嫌送辦
    網友嗆炸台鐵列車！ 警全程護車虛驚一場
    2021/03/20 00:51

    網友嗆炸台鐵列車！ 警全程護車虛驚一場
    恐怖復仇！飲用水偷放「母豬發情素」2年半 女狂懷孕、男超亢奮
    2020/10/26 21:45

    恐怖復仇！飲用水偷放「母豬發情素」2年半 女狂懷孕、男超亢奮
    白曉燕案23周年將近 白冰冰被網友詛咒恐嚇怒報警
    2020/04/13 06:12

    白曉燕案23周年將近 白冰冰被網友詛咒恐嚇怒報警
    詛咒「車禍亡胸腔破」 女涉恐嚇被訴
    2015/05/27 08:00

    詛咒「車禍亡胸腔破」 女涉恐嚇被訴
    社會今日熱門
    獨自健行 雙煞持槍打劫丟包
    2021/03/22 05:30

    獨自健行 雙煞持槍打劫丟包

    彰化／週休2天24件掃墓火警 打火弟兄忙翻了
    2021/03/22 05:30

    彰化／週休2天24件掃墓火警 打火弟兄忙翻了

    爭娘家遺產 女兒差點賠嫁妝
    2021/03/22 05:30

    爭娘家遺產 女兒差點賠嫁妝

    賣病犬 3天暴斃拒賠 萌萌噠被爆 撤照重開
    2021/03/22 05:30

    賣病犬 3天暴斃拒賠 萌萌噠被爆 撤照重開

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播