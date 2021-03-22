她如廁抬頭驚見一支手機 色狼偷拍原因引網友群起激憤
〔即時新聞／綜合報導〕有名男網友近日在臉書社團發文，提醒女性小心偷拍狼。原PO表示，老婆在桃園中壢休息站如廁時，一抬頭竟看到一支手機，嚇得趕緊衝上車向他哭訴，事後員警抵達現場時，偷拍狼已不見蹤影，而原PO也將過程影片上傳。
男網友21日在臉書社團「爆料公社」憤怒表示，當日於中壢休息站下午16時左右，他在車上看顧孩子，等待老婆上完廁所，未料老婆稍後卻眼泛淚光、跑上車向他哭訴，稱穿褲子抬頭看到一支手機在頭上，休息站的駐點警察又剛好不在，她又不敢一個人進男廁抓人，只能跑來跟原PO求救。
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原PO憤而下車欲向對方理論，無奈對方體型壯碩，無法攔下對方，且偷拍狼看似毫無悔意，只回應偷拍是因為「好玩」。
此外，其他網友詢問為何不一開始就報警，原PO回覆，當下想先阻止偷拍狼，避免有下名受害女性，因而分身乏術、無法馬上報警，且在追逐對方時，原PO也不停地對外大喊「有人偷拍」，只是無人上前幫忙。
文中提到，最後警方抵達現場，但偷拍狼早已逃離，原PO也再次提醒女性民眾要注意此人。
該文引起網友群起撻伐，紛紛怒罵偷拍狼「變態！」、「垃圾人」、「拍到臉就肉搜出來」、「是我就打他了...垃圾」、「全民揪出來」。