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    宜蘭地檢署舉辦署誌影片發表會 公布普悠瑪翻車偵辦實錄

    宜蘭地檢署今在1樓大廳，舉辦「署誌影片暨普悠瑪案偵辦實錄發表會」。（記者林敬倫攝）

    宜蘭地檢署今在1樓大廳，舉辦「署誌影片暨普悠瑪案偵辦實錄發表會」。（記者林敬倫攝）

    2021/03/22 15:55

    ［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭地檢署今在1樓大廳，舉辦「署誌影片暨普悠瑪案偵辦實錄發表會」，以數位影片方式呈現70餘年來檢察署風華樣貌，敘述史實點滴，並同步發表普悠瑪列車翻覆案偵辦實錄，還原社會矚目案件偵辦過程；法務部長蔡清祥與會說，署誌過去都用文字的撰述，這是首次用數位化的方式呈現，而普悠瑪偵辦實錄更體現宜檢的辦案成熟度。

    除了蔡清祥、最高檢察署檢察總長江惠民及法務部司法官學院長蔡碧玉等人，以及宜檢過去的檢察長、主任檢察官與檢察官都有出席與會；宜檢說，「署誌」承載機關歷史，具溫故知新、繼往開來之功能，鑑於世界數位匯流，網路無遠弗屆，以影片紀錄之方式，更便於數位典及雲端分享。

    宜檢說，去年開始著手拍攝「署誌」影片，發揮高度團隊力量，克服經費拮据及人力極度不足等困難，歷時半年多終於完成署誌影片拍攝，影片分為檢察署之歷史沿革（含辦公廳舍變遷、管轄區域、機關組織）、歷任首長、歷年偵辦重大案件及影響制度興革、當前5大核心偵查業務、檢察官的日常、為民服務、司法保護及未來努力方向等。

    宜檢說，宜蘭的台鐵普悠瑪列車翻覆案件，則是台灣鐵路東線通車以來死傷最嚴重之事故，宜檢同仁於案件偵結後，利用公餘合力撰寫普悠瑪案偵辦實錄，這也成為本署署誌史實的一部分，實錄聚焦在「紀實過往」與「展望未來」二面向，既忠實紀錄該案偵辦歷程，也期許能借鑑血淚教訓，避免類似事故再次發生。

    法務部長蔡清祥與會，他說，署誌過去都用文字的撰述，這是首次用數位化的方式呈現，至於普悠瑪偵辦實錄，更體現宜蘭地檢署的辦案成熟度。（記者林敬倫攝）

    法務部長蔡清祥與會，他說，署誌過去都用文字的撰述，這是首次用數位化的方式呈現，至於普悠瑪偵辦實錄，更體現宜蘭地檢署的辦案成熟度。（記者林敬倫攝）

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