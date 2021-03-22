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    已婚直播主慘了！在家與乾爹性交 要賠丈夫50萬元

    已婚陳姓女直播主因與乾爹性交並互傳曖昧訊息，遭連帶判賠丈夫50萬元。

    已婚陳姓女直播主因與乾爹性交並互傳曖昧訊息，遭連帶判賠丈夫50萬元。

    2021/03/22 12:17

    〔記者溫于德／台北報導〕已婚陳姓女鋼琴老師加入網路直播，藉與乾爹互動獲取經紀公司高額獎金，但她被丈夫指控與乾爹在家性交，遭連帶求償1百萬元。台北地院指出，陳女並未提出證明，證實丈夫同意她與乾爹發生關係，另丈夫雖是「包養網站」會員，也不能合理化2人侵害配偶權行為，判應共同賠償50萬元；可上訴。

    呂姓丈夫主張，2016年5月24日是夫妻結婚之日，然而去年4月8日晚間，陳女與施姓乾爹卻在家中客廳性交，故對2人連帶求償1百萬元。

    陳女說，呂男婚後鼓勵她加入網路直播，透過與消費者互動，獲取經紀公司高額獎金，呂男並載她與施男見面用餐；去年4月8日下午1時許，呂男先在客廳裝設監視器，並作出下體上下抖動的猥褻行為，臉部並無任何慣怒表情，可見呂男知悉並同意她晚間相約施男。

    此外，呂男身為「包養網站」會員，可見夫妻婚姻關係早已貌合神離，對他方如何處理與第三人情感，不予干涉，且呂男事發後仍持續與朋友、同事徹夜歡唱，並無精神痛苦不堪情形，因此，呂男以她與施男發生11次性關係而提起本案求償，並無理由。

    施男則說，陳女是「ipair」與「浪」直播平台的直播主，他在兩平台「打賞」共逾140萬元，2人才比較熟識，陳女也才向他表示，丈夫為因應家庭支出，要求她當直播主，並對她交友情況完全不予干涉；另就他所知，陳女與呂男因個性、生活方式差異頗大，早已貌合神離，並容忍2人交往。

    北院依據客廳監視器畫面，認定2人性交1次，且2人還透過LINE互稱「公」、「婆」、「看我怎麼撞妳」、「快撞我」、「ㄆㄨㄛˊ的會陰好像很敏感」、「想跟你愛愛」等語，施男並將陳女遺落在車內的內褲拍照後傳給陳女，認定2人侵害配偶權。

    至於呂男即便知情陳女從事直播主工作，並親自載送陳女與施男碰面，但陳女並未提出證明以證實呂男同意她與施男發生關係；又縱使呂男知道陳女與施男性交，也無法排除呂男是為維持婚姻或探查婚外情事件，才會隱忍或蒐證，故要求2人連帶賠償50萬元。

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