台江大道今年自撞A1車禍已釀7死 台南警方將提高測速密度

三月二十日深夜台南台江大道又發生自撞車禍，一男駕駛身亡。（圖：民眾提供）

2021/03/21 19:34

〔記者王俊忠／台南報導〕今年2月1日深夜台江大道自撞6死車禍發生後，因台江大道與相接的總頭橋路面高低差問題，引起部分死者家屬與各界質疑，台南市府工務局勘查後說明路面與橋面並無高低差，而是順接的；市長黃偉哲先前受訪時則說，台江大道波浪問題已有一段時間，中央是1次1次改，盼能徹底改善。

轄區台南市警三分局警方表示，2月1日台江大道自撞6死車禍發生後，市府已在該路總頭橋附近路段加劃設「跳動減速標線」；警方也在台江大道設置固定式與機動式的測速照相，同時增設爆閃燈與警方人行立牌與測速警告標誌，提醒過往人車勿超速行駛。

請繼續往下閱讀...

台南市警交通大隊代理大隊長蘇政敏認為，據他了解，20日深夜台江大道發生的自撞1死車禍，肇因疑與駕駛人操作問題有關，會再調查清楚，在這件自撞1死車禍發生後，交警大隊仍會與地方員警加強機動測速照相取締、提高測速密度與宣導遵守時速50公里速限，力求降下過往人車速度。

台南市警局表示，今年台江大道迄今發生這兩件自撞重大A1（有人死亡）車禍，造成7人死亡，統計2020年度在該路段發生A2（有人受傷）車禍2件，原因都是「未注意車前狀況」；而2020年度台江大道取締各項交通違規計有5954件，其中超速占4088件。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法