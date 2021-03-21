刺傷「含羞草日記」團員凶嫌金毛被押毆傷 高市警逮12嫌破案

刺傷「含羞草日記」團員的凶嫌蔡男遭押走痛毆，高市警方今天宣布破案。（民眾提供）

2021/03/21 17:23

〔記者黃良傑／高雄報導〕綽號「金毛」蔡姓男子刺傷網紅「含羞草日記」團員，蔡男被押數日遭毆傷丟包，該團曾表示與他們無關，高市警方成立專案偵查，今天宣布破案，共逮捕潘姓、蘇姓、劉姓等12嫌，證實與「含差草日記」團員無關，蘇、潘供稱因懷疑金毛和蘇的女友搞曖昧，才會押走敎訓，2人供稱和被害人金毛說法相符，檢方今聲押蘇男，最後以9萬元交保。

因男女感情糾紛 被押走敎訓

持刀刺傷網紅團體「含羞草日記」團員的凶嫌「金毛」蔡男，日前遭人埋伏酒店外，伺機亮刀押走並毆傷丟包案，新興分局、刑大成立專案，18日逮捕持刀押蔡男的劉嫌等4人，供出是綽號「黑仔」的潘男召集，再埋伏酒店外，由劉男等人亮刀押人，並不清楚原因。

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警方經過多日埋伏，南下屏東墾丁追捕潘男，全案共12人到案，據了解，潘男供稱，好友蘇男向他抱怨，不滿「金毛」蔡男和蘇的女友搞曖昧，才幫好友出氣敎訓蔡男，蘇男今到案坦承不諱，比對被害人蔡男供稱因男女感情糾紛才被打相符，檢方聲押蘇男，但院方認為無羈押必要，准予9萬元交保。

經初步調查，其中一名蘇嫌（24歲）懷疑被害人蔡男與蘇的柯姓女友（24歲）有曖昧不明的感情關係，蘇嫌不悅向潘嫌（27歲）抱怨，潘嫌為替蘇嫌出氣，2人夥同友人一同前往六合二路將蔡男強押上車毆打。全案經專案小組日夜追查，鎖定當天4輛涉案車輛，陸續將潘嫌等12名涉嫌人查緝到案，全案偵訊後將依妨害自由、傷害及妨害秩序罪移送法辦。

刺傷「含羞草日記」團員的凶嫌蔡男遭押走痛毆，高市警方今天宣布破案。（民眾提供）

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