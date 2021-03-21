接連車禍家族5死 台中犯保啟動緊急關懷

根姓家族一個月內5人因車禍身亡，台中犯保啟動緊急關懷慰問罹難者家屬。（台中犯保提供）

2021/03/21 17:39

〔記者許國楨／台中報導〕苗栗縣19歲根姓女子上月搭醉夫借來轎車發生車禍，么兒跟老公慘死，至今仍住院中，昨天她的大伯父開車載妹妹和2歲長子來探病，結果回程在西濱公路遭追撞失火，妹妹和長子燒成焦屍，大伯父也嚴重燒傷，經搶救仍宣告不治，一個月內家族5人死亡，犯罪被害人保護協會台中分會，今天迅速由緊急關懷小組前往慰問罹難者家屬，希能提供必要協助。

緊急關懷小組今天前往台中火化場關懷罹難者家屬，簡短的自我介紹並提供協會權益手冊及簡介，在等待檢察官傳喚前，耐心陪伴及安撫根女雙親，並傾聽需求，說明後續法律訴訟流程，同時致贈家屬慰問金。

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由於家屬們已忙碌了一整夜身心俱疲，再加上法事、祭拜的時間都相當冗長，為盡快讓家屬休息，並未占用太多時間，僅提醒家屬後續有空時再觀看權益手冊，如有想釐清的問題或法律程序，都可與分會聯絡，分會後續也將主動聯繫關懷。

台中犯保表示，多年來用心結合社會資源，致力推動各項保護業務，同時也獲得台中地署強力支持，讓保護業務能更及時、有效率推動；案家接連發生事故，造成經濟、心理及法律上的困境，尤其本件心理上的創傷甚大，在面對媒體、親友等強大壓力下，若案家同意，將派請心理師陪伴及傾聽，舒緩身心狀況，後續將視案家需求提供多元服務，減輕案家心理壓力，並持續陪伴及關懷，讓保護業務更有意義。

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