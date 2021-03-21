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    酒後騎車撞人還肇逃 他在宮廟前下跪懺悔

    男子涉嫌肇逃，到案前先到廟埕下跪懺悔。（圖由民眾提供）

    男子涉嫌肇逃，到案前先到廟埕下跪懺悔。（圖由民眾提供）

    2021/03/21 16:29

    ［記者吳俊鋒／台南報導］台南關廟區1處路口昨晚發生2部機車擦撞意外，其中30歲的楊姓男子，肇事後將車子留在現場，不見蹤影，歸仁警分局獲報後全力找人，今天近午，他到案之前，先至當地信仰中心山西宮廣場下跪認錯，還用後紙板寫下近200遍的「我以後喝酒不會騎車」，表達懺悔之意，引起矚目。

    楊男今天接近中午時，帶著懺悔文的紙板，到山西宮前下跪，由於上面還寫著「我不應該喝酒騎車、撞人還逃走」的大字，引起路過民眾的議論。

    有人將楊男下跪懺悔的照片，PO至臉書社團，警方注意到，隨即由關廟分駐所趕往現場了解，才知道是昨晚的機車擦撞意外肇逃者，立刻帶回。

    楊男強調，是自願到關帝爺面前懺悔、認錯的，希望以最大誠意，尋求對方家屬的原諒，讓車禍事件可以順利和解。

    楊男說，昨晚騎車上路前，確實先喝了1口提神藥酒，意外發生後，一時驚慌，佯稱要上廁所，就離開現場，他強調，遇到事情，應該勇敢面對才是，「逃跑真的很不好」。

    關廟分駐所指出，這起意外發生於昨晚9點多，中山、文衡路口附近有2部機車擦撞，一方受傷，立刻進行救護，另一方的男騎士則不在現場，根據車牌號碼，開始漏夜找人。

    警方表示，今天近午時，從網路上發現有人在山西宮前下跪，就請回所中了解，同行女性友人指稱他是自願的；相關的案情與肇責，都將再深入調查。

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    男子涉嫌肇逃，到案前先到廟埕下跪懺悔。（圖由民眾提供）

    男子涉嫌肇逃，到案前先到廟埕下跪懺悔。（圖由民眾提供）

    男子涉嫌肇逃，到案前先到廟埕下跪懺悔。（圖由民眾提供）

    男子涉嫌肇逃，到案前先到廟埕下跪懺悔。（圖由民眾提供）

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