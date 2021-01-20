黃國昌質疑助羅榮乾退休 蔡清祥：他不是從法務部退休

台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會理事長黃國昌，20日轟法務部幫助涉弊檢察官羅榮乾火速退休。（翻攝自臉書）

2021/01/20 23:12

〔記者吳政峰／台北報導〕台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會理事長黃國昌，20日質疑法務部幫助涉弊檢察官羅榮乾火速退休，玩法胡搞。法務部長蔡清祥20日解釋，羅榮乾並不是從法務部退休。

黃國昌20日在臉書分享協會的貼文，指法務部調查檢察官與富商翁茂鍾不當交往案，報告內可以看到滿滿的「羅榮乾」，羅淪為翁的軍師小弟，穿針引線帶著翁與檢察總長吃富豪宴，還陪同出面喬土地開發，一路從主任檢察官、高升至檢察長，甚至還當過司法院政風處處長。雖然法務部已將羅移送懲戒了，不過，羅也已經退休了，正快樂地領著退休金。

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貼文批評，去年9月9日監察院要求司法院及法務部調查翁茂鍾與司法官的不當交往案，隔天羅榮乾就向銓敘部提報退休，9月14日生效，速度極快，令人不敢置信。

貼文點名法務部，明明知道羅榮乾涉弊程度如此之深，為何協助其火速完成退休程序？如此光速，前例何在？是否未來所有的檢察官申請退休，都可要求比照這種效率辦理？配合這樣玩法胡搞，當初為了防止「涉弊就趕緊退休」的《法官法》修正，豈不成為笑柄？

蔡清祥20日被問到此事時表示，羅榮乾並不是從法務部申請退休，其退休案也不是法務部辦理，尊重他的機關處置。

羅榮乾時任高檢署檢察官，所屬機關為高檢署，確非法務部。高檢署對此回應，羅榮乾提出退休申請，相關人員在審核他有沒有禁止退休的相關條件，如：涉及貪污罪、被移送懲戒法院、送交監察院審核違失行為等要件後，確認均沒有這些問題，依法必須將申請案送交銓敘部辦理，無權攔阻。

高檢指出，退休案送交銓敘部後，銓敘部的作業流程非高檢所能控制，一旦銓敘部核定退休，高檢於法並無拖延的理由。

至於4日就核定退休，是否比其他人還快？高檢指出，絕大多數檢察官申請退休會計算年資「押日期」，也就是申請退休時同時提出預定退休日，譬如：1月1日提出申請案，表明預計3月1日退休，但羅榮乾未押日期，一切只能按照作業程序走，兩者模式不同，無法比較。

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