民雄江厝店商家失火 已延燒7棟鐵皮屋

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嘉義縣民雄鄉江厝店發生火警。（民眾提供）
首次上稿 20:47更新時間 21:39
〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣民雄鄉江厝店一家店面今天晚上8點多傳出火警，經過民眾發現店內整個起火燃燒，通報消防隊處理，火勢不斷延燒，已有7戶連棟鐵皮屋陷入火海。
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嘉義縣消防局今晚8點28分獲報民雄鄉興中村江厝店發生住宅火警，現場為1樓木造平房經營早餐店及夾娃娃機台，燃燒面積擴大為250平方公尺；目前有連棟鐵皮屋約7戶延燒，目前加派各式車輛共計14部37人正滅火中。
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