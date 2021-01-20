代表會主席收押竟能指定接班人 竹檢將遞紙條3律師移送懲戒

新竹檢方查出2名律師在看守所接見陳昌平時傳遞紙條。（記者蔡彰盛翻攝）

2021/01/20 18:20

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣竹東鎮代表會主席陳昌平涉嫌貪瀆案遭羈押期間，竟能下條子指定接班人作為代理主席，新竹檢方查出2名律師在看守所接見陳昌平時傳遞紙條，且是由二人的律師事務所周姓主持律師所授意，新竹地檢署將3名律師均移送律師懲戒委員會懲戒。

新竹縣竹東鎮民代表會主席陳昌平涉貪瀆案，本月8日被裁定羈押禁見，但代表會拿出陳昌平親自簽名的便條紙，12日發函給新竹縣政府及其他鎮代，告知陳指定鎮民代表陳達琳為代理主席。鎮代范國威等人認為這太扯，前往新竹地檢署按鈴控告代表會秘書郭俊富圖利、偽造文書等罪嫌。

請繼續往下閱讀...

檢方獲悉陳昌平於羈押禁見期間，竟能下條子給代表會指定代理主席，隨即指派檢察官調查，發現周姓、邱姓、張姓律師違反律師法第43條第2項及律師倫理規範第37條規定，周姓律師另違反律師倫理規範第15條規定，且情節重大，均聲請移送懲戒。

檢方指出，律師法第43條第2項、律師倫理規範第37條規定，律師對於受委任、指定或囑託之事件，不得有不正當之行為或違反其職務上應盡之義務；律師未得主管機關之許可，不得為受羈押之嫌疑人、被告或受刑人傳遞或交付任何物品，但與承辦案件有關之書狀，不在此限。

檢方查出邱姓、張姓律師明知此規定，仍於看守所接見陳昌平時，傳遞與承辦案件無關文件，濫用律師會面交往權且逾越辯護目的，使陳昌平於羈押禁見期間仍可下達書面指示給代表會，影響人民對司法之公正觀感，戕害律師形象，應屬執行律師業務之不正當行為，周姓律師是該聯合法律事務所主持律師，邱姓及張姓律師則為該所受雇律師，周姓律師明知依律師倫理規範第15條規定，律師事務所負有監督或管理權限之律師，應負責督導所聘僱之人員不得有違法或不當之行為，竟仍授意邱姓與張姓律師傳遞交付前開書面資料，故均移送律師懲戒委員會懲戒。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法