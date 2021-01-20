南市警距南院檢、市府40公里遠 方仰寧：治安平穩後再爭取駐地

台南市警局長方仰寧表示，將等治安平穩再討論駐地的問題。（記者王捷翻攝）

2021/01/20 16:17

［記者王捷／台南報導］台南市警局辦公駐地距離台南地檢署、市政府，有40多公里之遙，距離嘉義縣還比較近，過去有官警自我解嘲是「嘉義縣第二警局」，對於這個問題，新上任的南市警局長方仰寧今天赴南檢拜會時指出，將等治安平穩後再爭取駐地。

據了解，在6都警局中，台北、新北、桃園與高雄的駐地規劃，與市府及地檢署的距離都不會太遠，方便與他單位橫向聯繫、地檢署偵查行動，同時市警局位置大多會鄰近治安複雜的地區，遇到重大刑案，刑警大隊便能及時支援，並掌握當地可疑的人際關係。

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至於台中市警局雖在去年搬遷，但距離市府、地檢也都在10公里內。而位在台南市新營區的南市警局，與台南市政府相距42.2公里，距離台南院檢更遠至43.5公里，而且因為台南市警局距離嘉義縣政府比較近，約21公里，便有基層自我解嘲說台南市警局是「嘉義縣第二警局」。

雖然有部分基層員警認為，現在是「科學辦案」的年代，駐地在哪裡並不重要，但有刑事警官反駁，從刑事警察局後來分別在高雄與台中增設「南打中心」及「中打中心」，就可看出駐地位置仍有其必要性。

有關台南市警局駐地問題，自從台南市縣合併10年都沒有解決，除了工作問題外，檯面下也引起警方人事紛爭，因舊市區多數警官升遷，不想去距離這麼遠的市警局，便有人會找關係向警局「關心」。

方仰寧今天與刑大隊長拜會南檢檢察長，他認為，台南的南部治安狀況比較繁重，但市警局駐地卻在台南的北邊，光是移送案子到地檢署就能感受到距離很遠，但他剛到台南市，駐地的問題將會等治安平穩後，再來討論。

六都距離市政府與地檢署的距離（記者王捷攝）

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