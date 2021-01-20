阿姨我不想努力了？ 男欠賭債竊親姨存摺盜領48萬

羅嫌竊領親阿姨的存摺提領48萬元後，違停美濃郵局前被警方直接逮捕。（記者許麗娟翻攝）

2021/01/20 12:22

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄美濃一名卓姓婦人日前發現放在家中的存摺和印章不翼而飛，疑遭人偷竊趕緊報案，警方調閱監視器發現竊嫌在美濃中正路的農會、郵局附近違停路邊，立即將前往將32歲的羅男逮捕，經查，竊嫌竟是婦人的外甥，已盜領的48萬元被拿去還債後，只剩10萬元。

卓姓婦人因把存摺和印章一起放在住家桌上，本月12日午休時聽到樓下有翻東西的聲音，下樓查看不見嫌犯，但發現存摺和印章已不見蹤影，經報案後並致電農會止付存款餘額，但帳戶已被提領48萬元。

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警方表示，美濃分駐所員警當天下午曾在農會門口勸導一輛違停的白色轎車，不久，即獲報竊盗案件而前往卓婦家中處理，調閱監視器時，發現可疑的車輛竟是剛才停在農會前的白色轎車，在前往竊嫌家逮人的路上，又發現該輛車再次違停在郵局前，立即將即逮捕。

警方指出，羅嫌表示，因積欠地下錢莊債務，年關將近又遭到討債，被逼得走投無路，所以會趁阿姨熟睡時，下手偷錢來還債，原本欲向農會提領超過50萬元，因行員表示逾50萬元須本人，才改提領48萬元，並將所得的錢一半拿去還賭債，10萬元放在自己的戶頭，剩下現金則先放身邊留用。

警方通知卓姓婦人前往派出所指認，驚覺犯嫌竟是自己最熟識的外甥，當下雖表示不願提告也不追究，但竊盜是屬公訴罪，警方全案調查完畢後仍依竊盜罪嫌移送法辦；婦人除了感到失望，對於警方積極偵辦查獲竊嫌，並迅速追回自己的辛苦錢，表示感激。

旗山警分局長游永中呼籲，貴重物品不可放置放置明顯處，應妥加收藏，切勿因短暫的方便，疏於看管，讓竊嫌有機可趁，導致因小失大。

羅嫌領錢後違停在美濃中正路郵局前，被警方發現就逮。（記者許麗娟翻攝）

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