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    W飯店小模命案翻版？開「毒趴」性侵害死傳播妹 6惡徒判刑

    「傳播妹」小芳參加毒趴，喝毒咖啡後昏迷，被性侵害拍裸照後，棄於飯店內死亡。（取自臉書）

    「傳播妹」小芳參加毒趴，喝毒咖啡後昏迷，被性侵害拍裸照後，棄於飯店內死亡。（取自臉書）

    2021/01/20 10:47

    〔記者張瑞楨／台中報導〕17歲「傳播妹」小芳，前年7月被中市男子何豐億等5人帶去開「毒趴」，施用過量毒品昏迷後，他們沒有把小芳送醫，而是由何男等人「撿屍」，輪流性侵害或猥褻，被施姓女子撞見並責罵「人渣」後，他們抬著昏迷的小芳「轉戰」飯店繼續性侵害，並由臨時加入的男子賴麒元，「掌鏡」拍攝小芳裸照上傳網路，之後丟下昏迷的小芳離去，飯店人員清理房間，驚見小芳已死亡多時，台中地院依轉讓偽藥罪、乘機性交罪等罪名，判處何男等6人各4年2月不等徒刑。

    判決書指出，台中地檢署起訴指控，17歲少女小芳（化名）渴望經濟獨立，當陪客人喝酒唱歌的「傳播妹」，去年7月13日，她傳簡訊給剛認識1天的何豐億（22歲），何男遂與朋友莊鈞任（28 歲）、賴奕宇（23歲）、吳宇浩（21歲）、鄧喬皇（23歲），於7月14日凌晨，把小芳帶到鄧男位於中市豐原區的住處舉辦「毒品趴」，何男聯繫毒販，由賴奕宇載鄧男向身分不詳的毒販，買10包含有三級毒品甲基甲基卡西酮（Mephedrone，俗稱喵喵）的毒咖啡助興。

    當天清晨3時許，小芳喝3包毒咖啡昏迷，何男先性侵害，再慫恿吳男「要不要摸胸」，吳男摸胸猥褻後，莊男又接續性侵害，清晨5時許，鄧男的女友到鄧男住處，見小芳裸身倒臥地上，氣得痛罵何男等人是「人渣」，何男趕緊叫來計程車，將小芳帶到豐原區一家飯店內

    小芳於飯店內持續昏迷，何男又性侵害小芳，還拍攝裸照4張，莊男接著性侵害，吳男則先「掌鏡」拍攝小芳裸照，傳給男子賴麒元（20歲），再性侵害小芳，接獲裸照的賴麒元（未參與毒趴）直奔飯店，用手機拍攝小芳裸照，上傳微信的群組，眾人於下午1時許全部離去，獨留小芳在飯店內，傍晚5時許，飯店人員發現小芳已冰冷死亡。

    台中地檢署法醫相驗，小芳死因是服用第一級毒品海洛因、俗稱「喵喵」的三級毒品甲基甲基卡西酮，並混和第三級毒品愷他命、俗稱一粒眠的硝甲西泮等毒品，引發急性中毒死亡。

    台中地院審理時，6人幾乎都坦承犯行，但吳男等人否認轉讓偽藥（毒品），台中地院依共同犯轉讓偽藥罪、乘機性交罪、犯竊錄身體隱私部位罪，判處何豐億徒刑4年2月（不得易科罰金）、4月（可易科罰金），莊鈞任則依共同犯轉讓偽藥罪、乘機性交罪，判處徒刑3年10月，吳宇浩依乘機猥褻罪、竊錄身體隱私部位罪、乘機性交罪，判刑3年（不得易科罰金）、8月（可易科罰金），賴麒元依竊錄身體隱私部位罪與散布猥褻影像罪判刑5月，可易科罰金，至於購毒的鄧喬皇、賴奕宇，依共同犯轉讓偽藥罪判刑6月，可上訴。

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