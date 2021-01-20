為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    中山警分局集體收賄案 2酒店白手套訊後請回

    于姓少爺（戴白帽者）訊後請回。（記者陳慰慈攝）

    于姓少爺（戴白帽者）訊後請回。（記者陳慰慈攝）

    2021/01/20 09:21

    〔記者陳慰慈／台北報導〕台北市中山警分局涉嫌包庇轄區酒店案延燒，檢調昨發動第7波搜索，依約貪污治罪條例行賄罪約談「嘉儷寶」酒店集團林姓店長、于姓少爺，2人疑為白首手套交付賄款給員警，檢察官昨深夜訊後將2人請回。

    2018年爆發的台北市中山警分局集體貪瀆案，涉案員警官司尚未定讞，檢調又查出，員警陳俊安、李功華任職中山一派出所期間，涉嫌收受「嘉儷寶」酒店集團負責人曾小琪、曾筠心姊妹的賄賂，按月收受3至4萬元賄賂，還接受酒店招待喝花酒；員警涂維廉、吳翊銘、陳彥安任職中山一派出所期間，「嘉儷寶」集團旗下酒店店長邱信瑋、少爺朱永智、小弟張矩豪，為讓酒店不被檢查出消防設施不合格，及違法經營有女陪侍酒吧並媒介性交易，也以每月6萬元行賄轄區員警，每逢三節再加碼3萬元。

    檢調追查又發現，嘉儷寶酒店集團股東游岳羲（在押）疑透過林姓店長、于姓少爺，交付賄款給員警，台北地檢署檢察官林錦鴻昨再指揮調查局北機站，兵分4路搜索，約談林、于到案說明，全案擴大偵辦中。

    全案發動偵辦迄今已收押13名被告，包括員警陳俊安、李功華、涂維廉、吳翊銘、陳彥安，嘉麗寶酒店集團負責人曾小琪、曾筠心姊妹、會計余沛樺、劉秀惠、林琪、莊靖華、股東游岳羲、店長邱信瑋。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    再爆涉賄包庇轄區酒店 中山分局3警聲押禁見
    2021/01/08 06:08

    再爆涉賄包庇轄區酒店 中山分局3警聲押禁見
    涉包庇酒店！ 台北市中山警分局又3名員警被約談
    2021/01/07 18:50

    涉包庇酒店！ 台北市中山警分局又3名員警被約談

    允將新案「康城」預約熱絡 全能生活圈成主因
    LED燈採購爆圖利廠商 檢廉搜索竹縣2公所帶回多人
    2021/01/07 16:14

    LED燈採購爆圖利廠商 檢廉搜索竹縣2公所帶回多人
    燈塔工程弊案技佐涉收賄 航港局︰下令清查有無類似案件
    2021/01/05 18:30

    燈塔工程弊案技佐涉收賄 航港局︰下令清查有無類似案件

    產業典範 元大金控、臺灣維固2022使用10%綠電
    涉行賄北市警 嘉儷寶酒店股東、女會計聲押禁見
    2020/11/20 08:42

    涉行賄北市警 嘉儷寶酒店股東、女會計聲押禁見
    涉包庇色情業、喝花酒 北市中山一派出所2前管區聲押禁見
    2020/10/29 07:13

    涉包庇色情業、喝花酒 北市中山一派出所2前管區聲押禁見
    社會今日熱門
    男登白姑大山失聯27天 艱難搜救行動結束：等待奇蹟出現
    2021/01/19 09:59

    男登白姑大山失聯27天 艱難搜救行動結束：等待奇蹟出現

    清水警友辦事處主任許玄岳榮退 蔡長霖接棒上任
    2021/01/19 10:32

    清水警友辦事處主任許玄岳榮退 蔡長霖接棒上任

    台中大里老屋修水管 驚見未爆彈嚇壞水電工
    2021/01/19 10:59

    台中大里老屋修水管 驚見未爆彈嚇壞水電工

    失戀竟隨機虐殺退休女老師 凶手泯滅天良5度被判死
    2021/01/19 11:02

    失戀竟隨機虐殺退休女老師 凶手泯滅天良5度被判死

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播