中山警分局集體收賄案 2酒店白手套訊後請回

于姓少爺（戴白帽者）訊後請回。（記者陳慰慈攝）

2021/01/20 09:21

〔記者陳慰慈／台北報導〕台北市中山警分局涉嫌包庇轄區酒店案延燒，檢調昨發動第7波搜索，依約貪污治罪條例行賄罪約談「嘉儷寶」酒店集團林姓店長、于姓少爺，2人疑為白首手套交付賄款給員警，檢察官昨深夜訊後將2人請回。

2018年爆發的台北市中山警分局集體貪瀆案，涉案員警官司尚未定讞，檢調又查出，員警陳俊安、李功華任職中山一派出所期間，涉嫌收受「嘉儷寶」酒店集團負責人曾小琪、曾筠心姊妹的賄賂，按月收受3至4萬元賄賂，還接受酒店招待喝花酒；員警涂維廉、吳翊銘、陳彥安任職中山一派出所期間，「嘉儷寶」集團旗下酒店店長邱信瑋、少爺朱永智、小弟張矩豪，為讓酒店不被檢查出消防設施不合格，及違法經營有女陪侍酒吧並媒介性交易，也以每月6萬元行賄轄區員警，每逢三節再加碼3萬元。

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檢調追查又發現，嘉儷寶酒店集團股東游岳羲（在押）疑透過林姓店長、于姓少爺，交付賄款給員警，台北地檢署檢察官林錦鴻昨再指揮調查局北機站，兵分4路搜索，約談林、于到案說明，全案擴大偵辦中。

全案發動偵辦迄今已收押13名被告，包括員警陳俊安、李功華、涂維廉、吳翊銘、陳彥安，嘉麗寶酒店集團負責人曾小琪、曾筠心姊妹、會計余沛樺、劉秀惠、林琪、莊靖華、股東游岳羲、店長邱信瑋。

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