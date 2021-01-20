小三車內嘿咻、譏人妻傻傻抓不到…紀錄器全都錄判賠20萬遮羞

越籍女子當小三，被橋頭地院判賠。（記者鮑建信攝）

2021/01/20 07:58

〔記者鮑建信／高雄報導〕越南籍阮女在小吃店上班，認識已婚男子阿榮（化名）後，在對方車內翻雲覆雨，還譏笑其妻小怡（化名）「傻傻的抓不到」，都被行車紀錄器全都錄，被橋頭地院判決賠償20萬元遮羞費。

結婚10餘年的小怡指出，2010年3月間，其夫阿榮在越南小吃部結識阮女示後，於同月19日至4月29日，2人在車內或公園調情、嘿咻，甚至前往台南荷蘭村汽車旅館安平館「炒飯」過夜，飽受精神煎熬，要求賠償60萬元。

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阮女則辯稱，離婚後，為了生活在小吃部上班，進而認識客人阿榮，對方於去年曾幾次邀約她外出吃飯、聊天，堅稱雙方僅是朋友關係，一起路過汽車旅館卻沒有進去，迄今已快10個月未再與他聯繫。

橋頭地院開庭勘驗小怡提出行車紀錄器，阮女說：「傻傻的你老婆，懷疑我，她抓到你，她不可能抓到我」、「現在是我的，晚上是別人的，她（指小怡）懷疑你精蟲越來越少，被別人擠光了嗎？是你搞我，很累」等語。

阿榮則說：「那我們再來搞一下好了，讓妳晚上好睡。阮女回說：「去公園搞阿，呵呵」。阿榮則建議去後座，並徵得阮女同意。

承辦法官並審酌兩造經濟狀況、職業，認為賠償20萬元比較合理，可上訴。

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