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    台南6年「老刑事」舊市區最多 輪調計劃將提報由方仰寧核定

    南市刑事人員傳出執行「6年條款」計劃，市刑大指出會將資料上呈給新任局長方仰寧決議。（記者王捷攝）

    南市刑事人員傳出執行「6年條款」計劃，市刑大指出會將資料上呈給新任局長方仰寧決議。（記者王捷攝）

    2021/01/20 06:08

    〔記者王捷／台南報導〕自縣市合併以來，台南去年第一次市執行刑事人員「8年條款」計畫，因115名資深「老刑事」，僅6人記功，組織過於僵化，調動約50多名在同單位8年的資深偵查佐與小隊長，市刑大在前局長詹永茂任內，提出「6年條款」計畫，受影響的偵查佐約在5、60人，且集中在舊市區1到6分局，但計畫因詹永茂調職喊卡，市刑大預計將這項計畫提報給新任局長方仰寧核定。

    雖然警界有「轄區以久任為原則」這句話，但是市刑大去年統計，在同單位滿6年的資深刑事人員有115人，雖然長時間耕耘但沒有反映在績效上，5年來只有6人因辦案記功，在調動風聲傳出後，地方仕紳、民代頻頻「關心」，才讓警局與市刑大感受到資深偵查佐耕耘地方的實力。

    但是，去年1月調動後，卻沒有激化偵查組織，刑事警官指出，這是因台南先天不良導致。市刑大隊部距離案發量密集的轄區太遠，無法善盡督勤、整併的工作，導致命令只剩「一紙公文」，而各分局的偵查隊橫向聯繫不足、資訊落差，甚至衍生去年7月兩幫派火拚，10天互轟20槍。

    前局長詹永茂任內，市刑大積極爭取新駐地，將在新營的大隊部移師到永康、新市，並著手調查在分局任職超過6年的刑事人員，全台南約有50到60位，舊市區1到6分局佔多數，整個偵查組織過於僵化需要整頓，當時詹永茂決議由分局立定考核機制，但部分舊市區刑事人員又傳出尋找政治力庇護，讓警局相當困惱。

    這次「6年條款」，因為詹永茂突然遭撤換喊卡，但過去方仰寧在屏東、彰化任內都支持久任刑事人員輪調的計畫，至於在台南的人事政策將如何施行？刑大指出，將等待新任局長方仰寧決議，是否要執行6年輪調計畫。

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