為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「船在人不在」謎團漸明朗 永裕興18號失聯10人生還機率渺茫

    永裕興18號今天被登船查看未見人影，10名團員恐怕凶多吉少。（圖由讀者提供）

    永裕興18號今天被登船查看未見人影，10名團員恐怕凶多吉少。（圖由讀者提供）

    2021/01/19 21:44

    ［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣蘇澳籍漁船永裕興18號在北太平洋漂流21天，搜尋工作出現重大進展，屏東籍漁船億榮18號今天靠近後，首度派員登船查看，發現船艙浸水，但未發現人影，「船在人不在」，10名失聯船員恐怕凶多吉少。

    永裕興18號船上有1名台籍李姓船長與9名印尼漁工，上個月30日與岸上失聯，美國定翼機本月2日在太平洋中途島東北方海域拍到船體畫面，船上沒人活動，「船在人不在」的情況，引起各界諸多揣測。

    漁業署聯絡附近海域8艘台籍友船協助搜救，由於風強浪大，救援工作一波三折，億榮18號今天再度尋獲「永」船，順利登船查看，目睹船艙浸水，呼叫後無人回應，隨即繫上纜繩，拖到風浪較小的海域，近日內將抽掉船艙內積水再進入搜尋，打算把「永」船拖回台灣。

    蘇澳區漁會總幹事陳春生今晚證實，「億」船尋獲「永」船後派員登船，沒有找到船員；先前傳回照片中，漁船駕駛艙（船長室）嚴重破損，不排除被大浪沖毀，蘇澳漁界人士研判，「永」船駕駛艙有可能被強浪沖壞，海水灌入船艙，目前情況看來，10名船員生還機率渺茫。

    此外，海巡署巡護8號巡邏艦距離永裕興18號還有2500多浬，必須再航行10多天才能與「永」船會合。

    永裕興18號駕駛艙（圓圈處）嚴重受損，不排除大浪沖毀。（圖由讀者提供）

    永裕興18號駕駛艙（圓圈處）嚴重受損，不排除大浪沖毀。（圖由讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    終於成功登船！永裕興18號漁船漂流21天 船上不見人
    2021/01/19 20:02

    終於成功登船！永裕興18號漁船漂流21天 船上不見人
    要解永裕興船在人不在謎團 「億榮」拖船纜繩斷裂救援回原點
    2021/01/13 10:00

    要解永裕興船在人不在謎團 「億榮」拖船纜繩斷裂救援回原點

    百變肉品專家 寓教於樂的斜槓人生
    永裕興18號最新搜救進度 漁業署：不排除船員已乘救生艇逃生
    2021/01/12 15:06

    永裕興18號最新搜救進度 漁業署：不排除船員已乘救生艇逃生
    救兵來了 台灣友船找到永裕興18號
    2021/01/12 05:30

    救兵來了 台灣友船找到永裕興18號

    產業典範 元大金控、臺灣維固2022使用10%綠電
    社會今日熱門
    前特偵組名檢張進豐被控投資詐欺 移送地檢署複訊不發一語
    2021/01/18 23:42

    前特偵組名檢張進豐被控投資詐欺 移送地檢署複訊不發一語

    淘帝-KY涉掏空、內線交易 董事及勤業會計師等6人交保
    2021/01/19 08:07

    淘帝-KY涉掏空、內線交易 董事及勤業會計師等6人交保

    男童遭燒烤店老闆打屁股嚴重瘀青 社會局：已交外公外婆照顧
    2021/01/18 23:22

    男童遭燒烤店老闆打屁股嚴重瘀青 社會局：已交外公外婆照顧

    施工不慎害整條街斷電 8旬老婦困電梯1小時拍門求救
    2021/01/19 00:01

    施工不慎害整條街斷電 8旬老婦困電梯1小時拍門求救

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播