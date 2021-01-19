「船在人不在」謎團漸明朗 永裕興18號失聯10人生還機率渺茫

永裕興18號今天被登船查看未見人影，10名團員恐怕凶多吉少。（圖由讀者提供）

2021/01/19 21:44

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣蘇澳籍漁船永裕興18號在北太平洋漂流21天，搜尋工作出現重大進展，屏東籍漁船億榮18號今天靠近後，首度派員登船查看，發現船艙浸水，但未發現人影，「船在人不在」，10名失聯船員恐怕凶多吉少。

永裕興18號船上有1名台籍李姓船長與9名印尼漁工，上個月30日與岸上失聯，美國定翼機本月2日在太平洋中途島東北方海域拍到船體畫面，船上沒人活動，「船在人不在」的情況，引起各界諸多揣測。

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漁業署聯絡附近海域8艘台籍友船協助搜救，由於風強浪大，救援工作一波三折，億榮18號今天再度尋獲「永」船，順利登船查看，目睹船艙浸水，呼叫後無人回應，隨即繫上纜繩，拖到風浪較小的海域，近日內將抽掉船艙內積水再進入搜尋，打算把「永」船拖回台灣。

蘇澳區漁會總幹事陳春生今晚證實，「億」船尋獲「永」船後派員登船，沒有找到船員；先前傳回照片中，漁船駕駛艙（船長室）嚴重破損，不排除被大浪沖毀，蘇澳漁界人士研判，「永」船駕駛艙有可能被強浪沖壞，海水灌入船艙，目前情況看來，10名船員生還機率渺茫。

此外，海巡署巡護8號巡邏艦距離永裕興18號還有2500多浬，必須再航行10多天才能與「永」船會合。

永裕興18號駕駛艙（圓圈處）嚴重受損，不排除大浪沖毀。（圖由讀者提供）

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