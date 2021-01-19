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    首頁　>　社會

    疑灌漿管不慎誤觸 台南新市火車站月台2工人觸電

    台南新市火車站第二月台正進行月台提高工程，今下午傳出2名工人疑似在灌漿時，不慎觸電。（記者萬于甄攝）

    台南新市火車站第二月台正進行月台提高工程，今下午傳出2名工人疑似在灌漿時，不慎觸電。（記者萬于甄攝）

    2021/01/19 17:48

    〔記者萬于甄／台南報導〕台南新市火車站第2月台後方正進行月台提高工程，今下午傳出2名工人疑似在灌漿時，不慎誤觸高壓電，消防人員獲報趕抵現場救援，所幸，2名工人意識仍清醒，但身上有大面積燒傷，消防員趕緊替2人初步包紮，並送醫治療；至於詳細事故原因仍待進一步調查釐清。

    消防局今下午3點58分獲報，新市火車站第2月台後方有民眾遭高壓電擊，派遣新市、新化消防分隊前往救援，消防人員抵達現場時，發現一名工人坐在一旁的椅子上，另一名則趴躺在月台上。

    其中，54歲王姓工人頭部有2公分撕裂傷、前後背2度灼傷約15%，另一名51歲邱姓工人則是背部大面積2度灼傷約18%，2人意識都清醒，分別送往安南醫院及永康奇美醫院救治。

    據悉，新市火車站第2月台正進行「鐵路行車安全改善六年計畫-月台提高工程」，研判2名工人扶著管子準備灌漿時，灌漿車的伸縮管疑不慎觸碰到上方的高壓電，導致2人遭感應電流觸電，1名工人當場倒地，另1名工人則彈出月台；詳細事故仍待相關單位進一步調查釐清。

    該起意外事故觸碰到的月台高壓電為未營運的月台，因此，火車站班次並未受到影響。

    2名工人疑似因灌漿車管不慎觸碰到上方高壓電線，導致扶著下方管子的2人觸電。（記者萬于甄攝）

    2名工人疑似因灌漿車管不慎觸碰到上方高壓電線，導致扶著下方管子的2人觸電。（記者萬于甄攝）

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