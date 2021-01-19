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    小貨車撞山壁 駕駛卡住出不來

    小貨車撞山壁，駕駛卡住出不來。（苗栗縣消防局提供）

    小貨車撞山壁，駕駛卡住出不來。（苗栗縣消防局提供）

    2021/01/19 17:46

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣消防局今天指出，苗55線大湖鄉通往卓蘭鎮路段，1輛小貨車自撞山壁，因駕駛座旁車門剛好塞在山壁上，而駕駛因傷難以爬到側車門脫困。

    消防人員獲報後，趕緊由側車門進入，利用頸圈及長背板固定後將駕駛救出脫困，所幸駕駛意識清楚，緊急送醫治療。

    苗栗縣消防局呼籲，駕駛行經山路時務必注意安全，畢竟山路彎道多曲折，一旦未仔細注意可能肇禍。

    至於詳細肇事原因，則待警方釐清。

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