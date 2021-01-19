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    無預警斷電老婦卡電梯 屏縣府稱與治水工程無直接關係

    施工不慎造成停電，導致劉姓老婦被困在電梯內。（記者陳彥廷翻攝）

    施工不慎造成停電，導致劉姓老婦被困在電梯內。（記者陳彥廷翻攝）

    2021/01/19 15:57

    ［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣東港鎮昨天傳出有老婦因為無預警斷電，導致卡在3到4樓間烏漆墨黑的電梯車廂內約1個小時，所幸消防人員到場，隔空和電梯廠商聯絡，終於打開電梯門，將劉姓老婦救出生天。縣府解釋，是民間工程拉斷電線，與治水工程無直接關係。

    由於附近有數處工程正在施作，屏縣府不老橋治水工程也遭人點名，不過，負責治水工程的廠商指出，該處並非自己的施工區域，與其公司完全無關。

    縣府水利處則解釋，縣府的工程依法都要設置牌告，而不老橋的治水工程會拉高堤防，能大幅改善當地易淹的情形，因此有地主發起「市地重劃」，並自行尋找民間公司承包整地工程，卻在昨天不慎拉斷電線，由於是民間工程，一般不會有工程告示等，因此其它附近有牌告的工程極易被誤會，也強調與治水工程無直接關係，未來將橫向聯繫負責市地重劃的局處加強監督這類工程。

    劉婦每天早晨都有上頂樓拜拜的習慣，子女擔憂她膝蓋無法負荷，特別安裝電梯供其能夠上下樓，但昨天劉婦照常前往拜拜，電梯還沒完全上4樓，卻突然斷電，電梯卡在3、4樓間動也不動，內部一片漆黑。

    劉婦的家人快1個小時後回家，知道停電雖沒見著劉婦，以為劉婦出門串門子，豈料竟聽到電梯井傳出拍打聲，才發現劉婦被困在電梯內，急忙打119請消防隊幫忙。

    東港消防分隊指出，經詢電梯商，利用工具及鑰匙打開電梯門，但劉婦年邁，根本無法爬出與她同高的牆壁，後來1名消防員冒險進入電梯，從後方將劉婦推出電梯車廂，驚魂未定的她獲救後不斷向消防員致謝。

    東港消防分隊長林聖峰指出，到場後確認電梯仍處斷電狀態，電梯無法移動，經聯繫電梯商及使用工具打開電梯車廂門，並把劉婦救出，不過劉婦表達不用就醫。

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