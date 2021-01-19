女國中生透過交友軟體約會孟加拉移工 慘遭強吻襲胸

孟加拉籍移工阿不都（譯音）透過網路交友平台認識仍就讀國中的少女，後來載少女回桃園市住處後，趁獨處時強吻少女並襲胸得逞，少女不堪受辱報警提告；桃園地檢署今偵結依強制猥褻罪嫌將阿不都提起公訴。（示意圖）

2021/01/19 15:46

〔記者余瑞仁／桃園報導〕孟加拉籍移工阿不都（譯音），2019年3月間透過網路交友平台認識仍就讀國中的少女，後來與少女及其張姓女友人相約前往台北市西門町遊玩，張女後因故先行離去，阿不都開車將少女載回桃園市住處後，卻趁獨處時強吻少女並襲胸得逞，少女不堪受辱報警提告；桃園地檢署今偵結依強制猥褻罪嫌將阿不都提起公訴。

檢方調查，48歲的阿不都來台工作，前年初透過網路交友軟體「探探」認識就讀國中的少女並結為好友，前年3月1日上午與少女及其張姓女性友人出遊，阿不都開車載少女等人到西門町遊玩1天，後張姓女子先行離開，阿不都則載少女返回桃園返回其居住處，卻趁2人獨處時，乘機強吻少女，並以手隔著衣物撫摸少女胸部，少女大為驚嚇，事後不甘受辱報警提告。

請繼續往下閱讀...

少女在警方及社工詢問時，對遭阿不都強吻襲胸表示非常害怕，少女的張姓友人與其他同學也證稱，少女事後對此多次哭泣，學校也對少女進行多達12次心理輔導。

檢察官傳喚阿不都調查時，對強吻、襲胸行為坦承不諱，少女另還提供與阿不都的對話截圖，內容為「Sorry，可能我太瘋了吧、感覺你很討厭我不想理我了！我不會再打擾你」等；檢方認為受害少女未滿15歲，因此依兒童及少年福利與權益法對少年之強制猥褻罪嫌將阿不都提起公訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法