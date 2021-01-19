社區志工體驗消防日常 重裝上陣直呼動彈不得

重裝體驗「一日消防職人」，志工們直呼動彈不得。（記者陳賢義攝）

2021/01/19 13:13

〔記者陳賢義／台東報導〕慶祝119消防節，台東關山鎮義消分隊邀請社區的志工來體驗「一日消防職人」。包括介紹自日據時期的石綿消防衣到現今服勤裝備，體驗著裝穿戴消防衣褲背空氣呼吸器、消防水線射水、心肺復甦術實作等，重裝上陣讓志工們直呼動彈不得

關山鎮豐泉、北庄社區的志工們頂著寒風來到關山消防分隊，分隊長簡肇甫和消防員也規劃數個體驗項目。簡肇甫表示，近來天氣寒冷，大家洗澡時都會緊閉門窗；熱水器記得要安裝在戶外，而且使用桶裝瓦斯要注意「下次檢驗期限」避免過期；另也建議家中廚房、房間則要安裝偵煙與定溫警報器。

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台東縣消防局高級救護員陳思雯現場示範遇到有人呼吸、心跳停止時，如何利用「叫叫壓電」的心肺復甦術口訣進行搶救生命的黃金時間。由於農曆春節即將到來，許多民眾也會應景燃放爆竹煙火熱鬧氣氛，簡肇甫也藉此呼籲要選擇有合格標章比較安全。

關山義消分隊助理幹事賴忠儀表示，為讓社區民眾能夠了解消防員的勤務日常，因而規劃實作項目讓民眾能夠親身感受。豐泉社區總幹事蘇桂仙和志工葉振福穿上厚重的消防衣褲及背負著近6公斤重的空氣瓶，整個過程不到5分鐘蘇桂仙就直呼受不了。

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