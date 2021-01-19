殘忍！屏東偏遠田園 驚傳9隻幼犬活活遭燒死

9隻仔犬全遭祝融。（擷取自臉書「屏東…狗狗 貓咪 走失 尋獲 認養 限屏東」社團）

2021/01/19 13:17

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣崁頂鄉港東二號橋橋下一處偏避的農田，今晨有民眾發現一窩仔犬竟被放火燒，11隻中9隻新生幼犬活活被燒死成焦黑屍體，僅存2隻尚有鼻息待救，到場的民眾氣得po網大罵「燒死狗的人下地獄去」，由於照片太過驚悚，引發網友群起撻伐，紛紛指責放火者「這太扯，都是生命耶！」、「殘忍」、「沒良心」，屏東縣政府獲報後派員協同警方前往處置。

屏縣府動保科獲報後與崁頂分駐所的警員共同前往，初步發現這群仔犬大多尚未睜開眼睛、約4到5週大的幼犬，至於兩隻倖存的小狗受到部分灼傷，因此極為虛弱，所幸輕觸還有反應，立刻送往動物醫院救治。

請繼續往下閱讀...

動保科長楊旻蓉表示，施虐人涉違反動物保護法第6條規定，可依該法第25條第1項第1款規定，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬至200萬元罰金；她強調，現正積極蒐集相關證據資料，會請警方協助追查真兇。

由於焦黑幼犬犬屍橫陳的畫面實在太過驚悚，照片一出立刻引發網友炸鍋，紛紛怒嗆「燒幼犬會下地獄」、「還是人嗎？燒狗者死全家」，發現的民眾強調小狗是被活活燒死的，也有得知情形的居民前往，發現當地整片田園都是焦黑。

9隻仔犬遭活活燒死。（記者陳彥廷翻攝）

當地整片地焦黑。（記者陳彥廷翻攝）

僅有兩隻仔犬尚存鼻息。（擷取自臉書「屏東…狗狗 貓咪 走失 尋獲 認養 限屏東」社團）

僅有兩隻仔犬尚存鼻息。（擷取自臉書「屏東…狗狗 貓咪 走失 尋獲 認養 限屏東」社團）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法