為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    殘忍！屏東偏遠田園 驚傳9隻幼犬活活遭燒死

    9隻仔犬全遭祝融。（擷取自臉書「屏東…狗狗 貓咪 走失 尋獲 認養 限屏東」社團）

    9隻仔犬全遭祝融。（擷取自臉書「屏東…狗狗 貓咪 走失 尋獲 認養 限屏東」社團）

    2021/01/19 13:17

    ［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣崁頂鄉港東二號橋橋下一處偏避的農田，今晨有民眾發現一窩仔犬竟被放火燒，11隻中9隻新生幼犬活活被燒死成焦黑屍體，僅存2隻尚有鼻息待救，到場的民眾氣得po網大罵「燒死狗的人下地獄去」，由於照片太過驚悚，引發網友群起撻伐，紛紛指責放火者「這太扯，都是生命耶！」、「殘忍」、「沒良心」，屏東縣政府獲報後派員協同警方前往處置。

    屏縣府動保科獲報後與崁頂分駐所的警員共同前往，初步發現這群仔犬大多尚未睜開眼睛、約4到5週大的幼犬，至於兩隻倖存的小狗受到部分灼傷，因此極為虛弱，所幸輕觸還有反應，立刻送往動物醫院救治。

    動保科長楊旻蓉表示，施虐人涉違反動物保護法第6條規定，可依該法第25條第1項第1款規定，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬至200萬元罰金；她強調，現正積極蒐集相關證據資料，會請警方協助追查真兇。

    由於焦黑幼犬犬屍橫陳的畫面實在太過驚悚，照片一出立刻引發網友炸鍋，紛紛怒嗆「燒幼犬會下地獄」、「還是人嗎？燒狗者死全家」，發現的民眾強調小狗是被活活燒死的，也有得知情形的居民前往，發現當地整片田園都是焦黑。

    9隻仔犬遭活活燒死。（記者陳彥廷翻攝）

    9隻仔犬遭活活燒死。（記者陳彥廷翻攝）

    當地整片地焦黑。（記者陳彥廷翻攝）

    當地整片地焦黑。（記者陳彥廷翻攝）

    僅有兩隻仔犬尚存鼻息。（擷取自臉書「屏東…狗狗 貓咪 走失 尋獲 認養 限屏東」社團）

    僅有兩隻仔犬尚存鼻息。（擷取自臉書「屏東…狗狗 貓咪 走失 尋獲 認養 限屏東」社團）

    僅有兩隻仔犬尚存鼻息。（擷取自臉書「屏東…狗狗 貓咪 走失 尋獲 認養 限屏東」社團）

    僅有兩隻仔犬尚存鼻息。（擷取自臉書「屏東…狗狗 貓咪 走失 尋獲 認養 限屏東」社團）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    運將排班燒死車內 爆炸後疑似揮手求救
    2020/12/09 05:30

    運將排班燒死車內 爆炸後疑似揮手求救
    「茶犬」真實版！ 菲律賓出現罕見「綠色小狗」
    2020/11/25 22:05

    「茶犬」真實版！ 菲律賓出現罕見「綠色小狗」

    百變肉品專家 寓教於樂的斜槓人生
    防疫苦悶毛小孩成人類「救星」 英寵物用品零售商獲利激增
    2020/11/25 20:45

    防疫苦悶毛小孩成人類「救星」 英寵物用品零售商獲利激增
    82歲老翁放火整地 意外被燒死
    2020/10/28 21:59

    82歲老翁放火整地 意外被燒死

    產業典範 元大金控、臺灣維固2022使用10%綠電
    社會今日熱門
    收受翁茂鍾餽贈399元襯衫 陳守煌等4人自認清白
    2021/01/18 16:00

    收受翁茂鍾餽贈399元襯衫 陳守煌等4人自認清白

    埔里產業道路農地草叢驚見白骨 研判死者為男性
    2021/01/18 16:22

    埔里產業道路農地草叢驚見白骨 研判死者為男性

    像打保齡球般… 醉駕駛接連撞攤車、買早餐客人
    2021/01/18 14:15

    像打保齡球般… 醉駕駛接連撞攤車、買早餐客人 影片

    女子自中國返台居家檢疫7日 突在防疫旅館昏迷已甦醒
    2021/01/18 14:08

    女子自中國返台居家檢疫7日 突在防疫旅館昏迷已甦醒

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播