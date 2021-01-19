屏東取締1、2名測速照相桿將退場 區間測速接力登場

草埔隧道的北向測速照相桿是全屏東取締王。（記者陳彥廷翻攝）

2021/01/19 12:03

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣政府警察局今天公佈去年全縣前10名固定測速照相取締的地點，不意外的由台9線草埔隧道奪冠，台1線戰備跑道則是屈居第二，無獨有偶，屏東縣警察局決定這兩桿撤除，並將在這兩個路段裝設「區間測速」，最快下個月佳冬戰備跑道就會啟用。

屏東縣警察局指出，經統計10處路段測速照相機取締違規件數，以獅子鄉台9線436.58K草埔隧道北向取締23418件最多、台1線431.07K戰備跑道南向取締11506件次之。

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警方表示，有鑒於超速是車禍發生的主因，為減少地區超速車禍發生，縣警局交通隊每年定期檢討設置地點，並規劃增加固定式測速照相設備，另外配合機動靈活之取締超速執法作為。

屏東縣警局長李文章強調，設置這些測速及闖紅燈照相設備的用意於迫使駕駛人行經這些路段、路口時，能確實遵守交通規則減速慢行，取締違規不是唯一目的，用路人依道路速限安全駕駛省荷包，更重要的是維護自身與別人的安全。

無獨有偶，這兩處取締前兩名的路段，分別都要啟用區間測速，用路人認為警方於此二處正好是「一、二名」取締件數而設置，在全台吹起一片「區間測速」風下，看似順應潮流，但針對性太過明顯，因為就數據來看，此二處佔罰款收入可達預算2成起跳，堪稱滿手罰金，難免帶給用路人搶錢之感，這兩支被超速者恨得牙癢癢的照相桿下場將「何去何從」，更令人好奇。

屏警去年就已於速限70公里的台1線佳冬戰備道路段設置區間測速系統，測試期間每天可取締超過1000件以上超速違規，不過，當時因為彰化縣境內的區間測速遭踢爆不準後，全台喊卡，經濟部標準檢驗局區間平均速率裝置檢定檢查技術規範今年上路後，屏東警方有了依據，此處的區間測速預計最快2月開測。另一處最高速限70公里、最低速限50公里的台9線草埔隧道的區間測速系統，也將在下個月進行驗收，預計4月上線執法。

草埔隧道的北向測速照相桿是全屏東取締王。（記者陳彥廷翻攝）

台一線戰備跑道的區間測速。（記者陳彥廷攝）

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