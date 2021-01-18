獨家》首創！彰化縣警局採購65輛警車 員警票選廠牌款式

彰化縣警局購買65輛警車，首創讓轄區各單位依屬性票選不同廠牌款式的警車，執勤時能發揮最大功效。（記者湯世名攝）

2021/01/18 18:46

〔記者湯世名／彰化報導〕首創！彰化縣警局警用車輛汰舊換新，最近撥補65輛全新的警車，其中巡邏車44輛、偵防車21輛，廠牌多達5種，與以往大批購買時多為單一家廠牌不同，縣警局後勤科對此表示，這是因為彰化縣有山區、海邊，因此決定讓轄區各單位依屬性票選不同廠牌款式的警車，執行勤務時能發揮最大功效。

後勤科長蕭啟東指出，這次購買的警用車輛是去年度縣府預算共5800萬元，購買車輛包括有巡邏車（轎車18輛、休旅車26輛），偵防車（轎車1輛、休旅車14輛、廂型車6輛）。和以往不同的是，這次是首度由他們提供5家車廠給轄區各單位來票選車輛款式，再由員警依屬性提出適合該單位的車輛，彙整後上報，再由他們統計後購買，最後再將新車分發到各單位，進行汰舊換新。

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他舉例說，以往他們購買警用車輛，多是統一款式購買，以至於有跨平地、山區轄區的派出所、分駐所等單位，若使用轎車款式的警車，很可能會在山區巡邏時因底盤過低而影響執勤，車輛耗損率相對提升，因此這次員林警分局東山派出所、彰化警分局花壇分駐所等跨平地、山區的單位，就都是票選休旅車作為巡邏車，具有底盤高、機動性強等特點。偵防車也不再是以往一律廂型車款式，呈現多元化。

有員警說，以往警車汰舊換新，都是縣警局買車後撥給轄區單位使用，他們照單全收，這次是首度讓他們自己選擇想要的車輛款式，充分做到「因地制宜」，與之前警政署讓基層票選警察制服款式，充分授權給基層單位決定，有異曲同工之妙。

後勤科表示，這批購買的65輛警車，有多達5種廠牌，今天有20輛警車先行運抵縣警局，但因為各廠牌運抵時間不同，將陸續分發到各單位後，再擇期舉辦授車典禮。

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