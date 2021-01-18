「淘帝-KY」爆財報造假！檢調搜索約談董事及會計師等5人

淘帝-KY專營中國童裝市場。（資料照，淘帝提供）

2021/01/18 18:03

首次上稿17:36

更新時間18:03（新增淘帝-KY、勤業眾信暫無回應）

〔記者錢利忠、卓怡君、巫其倫／台北報導〕專營中國童裝品牌市場的淘帝-KY去年召開重大訊息說明會，指會計師受限疫情，往返中國及台灣查帳須隔離，以致無法完成查核，進而引爆涉嫌作假帳風波；台北地檢署今指揮調查局新北市調查處，兵分6路搜索淘帝-KY及簽證會計勤業眾信，約談該公司董事王冠華、李宗儒、發言人陳健瑋，以及勤業眾信簽證會記師施景彬、江明南等共5人，全案朝違反證券交易法等方向擴大偵辦。對此，淘帝-KY和勤業眾信均暫無回應。

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至於淘帝-KY董事長周訓財、總經理周志鴻，因人在國外，未被列入今日的約談名單之中。檢調調查，王冠華當時身兼淘帝在台灣的代表、財務長及會計主任；李宗儒則為董事，陳健瑋則時任稽核主管。

檢調調查，周訓財等4人涉嫌於2019年9月30日，假裝淘帝要購買人民幣3億多元的興銀基金，卻向投資大眾隱匿實情，製作不實的資產負債表，由疑似知情的會計師施景彬等人配合，出具虛偽不實的意見，後來興銀基金揭露的基金總額單位及單一投資者持有基金的比例不符，淘帝擔心挪用資金的犯行揭露，即於2020年9月至11月，分兩次贖回人民幣各1.5億元，待款項匯回後，即辭去台籍董事，僅留下外籍董事，將3億人民幣決議購買由周訓財實際控制的中國公司口罩生產設備。

2020年8月12日晚上7點58分，淘帝公佈2020年第二季財報，相較於前一年同期及當年第一季出現虧損，王冠華卻於2020年7月中旬，提前收到中國淘帝服飾有限公司所傳送的虧損財報之後，沒有等到淘帝-KY合併於財報揭露，王冠華即於2020年7月中旬至8月13日下午1點多，陸續賣出198張股票，避損155萬餘元。

檢調調查，淘帝的財報揭露，該公司前年上半年仍有資金60億元，但前年下半年開始，陸續買進2檔中國的基金及金融商品，共花25億元，事後卻被檢舉購入基金的成本與實際金額不符，其中疑似涉及作假帳。

淘帝於2013年12月30日來台掛牌，當天股價曾達250元高點，後來即一路下探，至去年12月，甚至跌到歷史新低的17.55元。

檢調獲報，負責淘帝-KY去年第一季的簽證會計師，為勤業眾信會計師施景彬、江明南，2人剛好也身兼同涉掏空案的康友－KY簽證會計師，檢調偵辦康友案時，曾比對2人的入出境紀錄，發現2人在疫情期間並未前往中國稽查康友的帳目，至於2人所負責的淘帝-KY，是否也與康友一案雷同，正積極調查中。

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