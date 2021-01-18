與富商不當接觸送檢方調查 前調查官秦台生否認不法

已退休的調查局前經濟犯罪防制處長秦台生澄清並無涉及不法。（資料照）

2021/01/18 17:20

〔記者陳慰慈／台北報導〕法務部調查佳和實業董事長翁茂鍾與法界人士不當交往，今公布有9名調查官涉案，其中前調查局經濟犯罪防制處長秦台生除購買翁公司股票，還接受翁宴飲招待及收受襯衫，違失情節重大，將交由檢方分案調查，對此，秦今受訪否認涉及不法，認為法務部僅因他認識翁並受理檢舉案，就指稱他不法介入，邏輯很奇怪，對移送檢方偵辦沒意見，認為反能把事情講得更清楚明白。

秦台生表示，1974年當兵認識翁茂鍾，當時他還沒進調查局，2人是朋友關係一直都有互動往來，翁會將公司庫存剩布做成襯衫，每年過年送他2件，每件價值才200多元，吃飯都是呼朋引伴也沒談案子，而認購翁公司股票則是在1998年前，受理翁的檢舉案則是在1999年10月，且翁公司經營不理想，很多認股的朋友都賠錢。

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至於為何退休後到翁茂鍾的佳和公司擔任獨董？秦說，在翁再三拜託之下，才岀任該公司獨董，獨董每月薪資僅1萬多元，後因被媒體寫得很難聽，去年9月已辭掉。

法務部今公布與翁茂鍾所牽涉案件有關者，調查官共9人，包括秦台生、宋海嘯、王新民、吳明雄、劉台生、王北齊、楊師宏、前調查局長張濟平及柯尊仁。其中在職者為王北齊、楊師宏，其餘7人均已退休。

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