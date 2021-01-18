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    首頁　>　社會

    20法官接受富商宴飲招待 曾平杉、林奇福次數最多

    司法院今（18）日召開記者會，公布多位所屬法官受業者長期招待宴飲餽贈案的行政調查結果，由秘書長林輝煌（中）、政風處長沈明倫（左）及發言人張永宏（右）主持並回答相關提問。（記者叢昌瑾攝）

    司法院今（18）日召開記者會，公布多位所屬法官受業者長期招待宴飲餽贈案的行政調查結果，由秘書長林輝煌（中）、政風處長沈明倫（左）及發言人張永宏（右）主持並回答相關提問。（記者叢昌瑾攝）

    2021/01/18 14:40

    〔記者陳慰慈／台北報導〕司法院調查佳和實業董事長翁茂鍾與法官不當交往，除彈劾前公懲會委員長石木欽，今公布後續調查結果，認定20名法官有違失行為，其中7人違失情形重大，有懲戒必要，其中前高等法院台南分院法官曾平杉不當接觸23次最多，第二是承審相關案件的前最高行政法院院長林奇福22次。

    7名送懲戒法官，其中4名承審與翁相關案件，接受不當飲宴及受贈物品，違失情節分別如下：

    ￭最高行政法院前院長林奇福（2008年9月12日政務官退休），擔任怡華公司訴請確認本票債權不存在民事訴訟三審審判長，2001年11月1日判決怡華公司勝訴，2001年4月9日至2008年9月4日間不當接觸22次、受贈衣服5次、受贈營養品10次。

    ￭最高法院前庭長顏南全（2015年6月12日退休），擔任怡華公司訴請諸慶恩損害賠償民事訴訟三審法官，2004年10月21日判決怡華公司敗訴，2001年5月30日至2010年2月10日間不當接觸18次、受贈衣服8次、受贈營養品4次。

    ￭台南地方法院前法官蘇義洲（2011年2月16日退休），擔任吳仙富偽造有價證券刑事訴訟一審法官，1998年6月29日判決吳仙富2年徒刑、緩刑3年，1999年9月18日至2010年9月20日間不當接觸3次、受贈衣服5次。

    ￭最高法院前庭長吳雄銘（2007年2月7日退休），擔任百利案諸慶恩偽造定存單刑事訴訟三審法官，2003年8月14日以諸慶死亡判決公訴不受理；2004年6月3日至2006年10月6日間不當接觸1次、受贈衣服2次。

    另3名法官雖未承審相關案件，但不當來往次數較多，違失情節分別如下：

    ￭台南高分院前法官曾平杉（2015年1月12日退休），1997年6月6日至2013年12月8日間不當接觸23次、受贈衣服4次、受贈營養品3次。

    ￭台南高分院前法官陳義仲（2015年9月7日退休），2003年4月15日至2011年6月28日間，不當接觸16次、受贈衣服6次、受贈營養品2次。

    ￭高等法院前庭長林金村（2014年9月3日退休），1999年4月12日至2014年1月24日間，不當接觸15次、受贈衣服6次、受贈營養品1次。

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