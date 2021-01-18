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    首頁　>　社會

    像打保齡球般… 醉駕駛接連撞攤車、買早餐客人

    邱男的車衝撞飯糰攤車，包括攤車、機車和人都被撞翻。（記者陳鳳麗翻攝）

    邱男的車衝撞飯糰攤車，包括攤車、機車和人都被撞翻。（記者陳鳳麗翻攝）

    2021/01/18 14:15

    ［記者陳鳳麗／草屯報導］南投縣草屯鎮市區上午7時多，發生開進口轎車男子失控撞攤車、盆栽，再撞機車，接著無煞車地衝撞買飯糰的2名顧客及飯糰攤員工，造成3人受傷，5部機車像保齡球瓶被推倒，現場目擊者驚嚇尖叫。該駕駛酒測值超標達0.67mg//L，他表示，喝酒喝到凌晨3、4點，準備返家休息之際就開車撞倒人、車，草屯警方將他依公共危險罪嫌移送法辦。

    27歲的邱姓男子上午7時許，行經草屯鎮炎峰街，先撞到1部攤車和外面盆栽，接著撞倒在飯糰攤前面的5部機車，車子仍未停住，繼續再衝撞站著等買飯糰的2名顧客，連在攤車內包飯糰的員工也未倖免於難，也被攤車擠壓而撞倒。

    汽車像打保齡球般的撞倒攤車、盆栽、機車和人，機車的物品掉落一地，顧客也被撞倒在地爬不起來，現場目擊者驚嚇到尖叫，草屯警分局交通小隊和草屯消防分隊救護車很快趕到，將受傷的顧客和飯糰攤圓工送醫，所幸3人傷勢無大礙。

    交通小隊員警則在現場狀況處理完畢後，將還帶著醉意的邱男帶回分局。邱男表示，他週日晚間跟朋友一起喝酒，喝到今天凌晨3、4點才結束，在現場稍休息幾小時，感覺自己狀況還好，準備開車回家休息，不知會在炎峰街連環撞。

    邱男經酒測後，酒值超標達，達0.67mg//L，仍屬醉醺醺的情況，草屯警方下午將他依公共危險罪嫌，移送南投地檢署偵辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    汽車沒有煞車似的把攤車推擠向前。（記者陳鳳麗翻攝）

    汽車沒有煞車似的把攤車推擠向前。（記者陳鳳麗翻攝）

    機車被撞倒，等飯糰的騎士受傷送醫。（圖由民眾提供）

    機車被撞倒，等飯糰的騎士受傷送醫。（圖由民眾提供）

    飯糰攤車被撞，現場混亂。（圖由民眾提供）

    飯糰攤車被撞，現場混亂。（圖由民眾提供）

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