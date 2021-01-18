「百官行述」懲戒名單提早被公布 司法院：將行政調查追洩密

法務部長蔡清祥18日召開記者會，說明「翁茂鍾案涉及檢調人員部分之法務部行政調查報告」。（記者簡榮豐攝）

2021/01/18 12:24

〔記者陳慰慈／台北報導〕司法院調查佳和實業董事長翁茂鍾與法官不當交往案，認定20名現任、退休法官有違失，司法院今天公布調查結果，但懲處名單卻於16日提早曝光且細節詳細，對此司法院表示，將進行內部行政調查，若發現同仁有洩密會嚴厲懲處。

20名有違失之嫌法官包括：現任最高法院法官陳世淙、台北高等行政法院法官鄭小康、懲戒法院法官洪佳濱、台北高等行政法院法官陳金圍、台南地院法官朱中和5人，以及司法院優遇大法官蔡清遊、最高法院優遇庭長謝家鶴；退休法官有，前最高行政法院院長林奇福、前最高法院法官顏南全、洪昌宏、吳雄銘、花滿堂、劉介民、前高等法院法官尤豐彥、林金村、前高等法院台南分院法官曾平杉、陳義仲、黃崑宗、前高等法院台中分院法官胡景彬、前台南地院法官蘇義洲等13人。

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司法院調查20名法官翁無人自翁茂鍾處購買股票牟利，林奇福、顏南全、吳雄銘、蘇義洲身為鍾涉入的百利案承審法官，卻接受翁宴飲招待及收贈襯衫、夾克、保養品；曾平杉、陳義仲、林金村則與翁接觸頻繁宴飲、球敘，並收受翁餽贈物品，7人違失情形重大，有懲戒必要，司法院將召開人事審議委員會，由人審會決議是否將7人移送監察院調查。（12:38更新）

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