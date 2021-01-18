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    女會計帶257萬沒跑掉、詐團車手5人落網 查扣Porsche名車

    張姓車手頭被捕。（記者洪臣宏翻攝）

    張姓車手頭被捕。（記者洪臣宏翻攝）

    2021/01/18 10:47

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市左營分局今天宣布破獲車手集團，逮捕張姓車手頭共5名嫌犯，過程中該集團陳姓女會計聯絡不上「乾哥哥」張嫌，一度抱著257萬元北上，卻不知道將贓款交付對象，就被警方逮捕，並查扣近千萬元Porsche名車、名牌包及名表等證物，期能讓受害者求償有門。

    左營分局運用165提供即時詐欺車手提款熱點、熱時，並調閱車手領款影像，14日於三民區超商緝獲21歲王姓車手（男），隔天循線查獲犯25歲李姓、17歲周姓收水手，趁勝追擊在網咖逮捕等著收取贓款的32歲張姓車手頭，在張嫌住家起出Porsche、勞力士、卡蒂亞名錶及多個名皮包。

    與張嫌同住的「乾妹妹」、31歲陳姓女會計聯絡不上張嫌，趕緊依教戰手則搭計程車離開住居，警方調閱監視器發現，她在案發後匆匆拿了部分物品離去，隨後查出她轉搭高鐵北上新北市，因而提供即時資訊給新北市新莊分局委由協助，當夜將與正在友人吃火鍋的陳女逮捕，警方在其身上起出贓款257萬餘元鉅款時，也嚇了一跳。

    張姓主嫌等人應訊時坦承犯案，警方初步調查，該車手組織隸屬詐騙集團旗下，負責高雄地區收取贓款，已經運作半年多，平均一天可以領出200餘萬元；低階車手每次可拿1%佣金，張嫌則拿4、5%，其餘上繳上游。警方依詐欺罪嫌將5人送辦，聲押獲准，將擴大偵辦溯源追查。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方查扣近千萬元Porsche名車。（記者洪臣宏攝）

    警方查扣近千萬元Porsche名車。（記者洪臣宏攝）

    警方查扣257餘萬元贓款。（記者洪臣宏攝）

    警方查扣257餘萬元贓款。（記者洪臣宏攝）

    警方查扣名牌錶。（記者洪臣宏攝）

    警方查扣名牌錶。（記者洪臣宏攝）

    警方查扣名錶。（記者洪臣宏攝）

    警方查扣名錶。（記者洪臣宏攝）

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