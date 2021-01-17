新北五股驚傳兇殺案 越南籍移工腹部遭刺重傷送醫

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〔記者鄭景議／台北報導〕新北市五股區御成路上一間電子工廠員工宿舍，今晚驚傳兇案，一名23歲的越南籍移工，在員工宿舍時，疑似遭人以刀刺傷腹部，傷勢嚴重，目前送醫，警方初步調查，疑似酒後鬧事惹禍，兇手已經逃離現場，警方表示持續釐清案情，全力追緝中。
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