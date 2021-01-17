蘆洲警擋道環署毒災隊門口挨批阻礙救災 公路總局︰依法可開罰

新北警蘆洲警分局被控7年來縱容警車、員警私車7年違停在行政院環保署北區環境事故專業技術小組，阻礙台灣北部地區毒化災救災黃金時效；圖為警車等車輛違停阻礙化災車輛通道。（記者吳仁捷攝）

2021/01/17 12:34

〔記者吳仁捷／新北報導〕行政院環保署北區環境事故專業技術小組（原毒災應變隊）7年前進駐舊蘆洲消防分隊廳舍，但救災車輛唯一通道，卻長年遭毗鄰的新北警蘆洲警分局警車、員警私車、或洽公車輛違停擋道，影響毒化災車輛出入，恐延誤轄區雙北660萬人口、37個工業區等毒化災救援黃金時效，長年關心路權的馬路小天使向本報爆料，希望新北警察局正視、改善蘆洲警車阻礙救災觀感不佳、阻礙救災亂象。

公路總局台北區監理所說，環保署北區小組救災車輛出口劃有代表禁制的紅網線，但警車違停在紅網線前，明顯影響通行，該處可視為禁止臨停的區域延伸，開罰依法有據。

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關心路權的馬路小天使初估，若以蘆洲警方每天約5、6輛警用機車、自小客車違停，7年下來，形同因警方拒開單，讓國庫短收可觀收入，質疑警方縱容自家人、洽公民眾違規。

蘆洲警︰無違停過失 會同環署架設圍籬管理

記者向新北警交通大隊、蘆洲警方查證，警方回應違停處屬機關用地，並非道路範圍，所以無法開罰，不承認警車長年違停過失、及影響外界對警方觀感，僅說明將會同權責環保署，架設圍籬妥善管理、杜絕違停。

記者轉詢問其它縣市警察局交通大隊、分局對於蘆洲警包庇自家人違停阻擋救災車輛，均無法贊同；友軍認為，以此個案為例，民眾檢舉警車違停救災車輛出口的紅色網線上，即使因地目關係認定未違法，也因責令移除，並禁止影響外界觀瞻違規，避免造成兩單位間摩擦，犧牲救災安全。

蘆洲警方說，偶而僅有押解、移送人犯等緊急情事停放該處，引用道路交通安全規則第113條警車不受汽車臨停、違停規定，但友軍警官直指，員警駕駛警車，在無急迫、或無勤務下，等同一般車，沒有開罰豁免權，即使是警車，仍可視為一般車輛開罰。

新北警蘆洲警分局被控7年來縱容警車、員警私車7年違停在行政院環保署北區環境事故專業技術小組，阻礙台灣北部地區毒化災救災黃金時效；圖為警車等車輛違停阻礙化災車輛通道。（記者吳仁捷攝）

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