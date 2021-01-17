啥...竟然還有此功能？衛生棉成雪季勤務「暖警」聖物

合歡山被冰雪覆蓋，花蓮警方執行雪季勤務，降雪熱點皆可看到員警辛勞奔波，在冰天雪地下堅守崗位，民眾讚譽他們是「不怕冷的鋼鐵警察」，但這群男警其實身揹天大秘密，抗寒秘訣竟來自「衛生棉」，裹腳包進雨鞋中，瞬間成為高山最給力的禦寒「暖警」聖物。 （記者王峻祺攝）

2021/01/17 09:17

［記者王峻祺／花蓮報導］改變女性生活的偉大發明「衛生棉」，想不到也可用在男性身上！寒流接續來襲，合歡山迄今仍被冰雪覆蓋，花蓮警方啟動為期60天雪季勤務，降雪熱點皆可看到員警辛勞奔波，在冰天雪地下堅守崗位，民眾讚譽他們是「不怕冷的鋼鐵警察」，但這群男警其實身揹天大秘密，抗寒秘訣竟來自「衛生棉」，裹腳包進雨鞋中，瞬間成為高山最給力的禦寒「暖警」聖物。

全國第2高、海拔2375公尺的花蓮縣警察局新城分局合歡派出所，主要負責轄區長達35公里山路，包括降雪熱點松雪樓、克難關、小風口等地，平時由5名員警輪值，雪季勤務起跑後，縣警局動員上百警力進駐高山，每人每梯次4天3夜，必須和凜冽低溫搏鬥，維持合歡山的交通順暢及民眾服務案件。

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在平均溫度攝氏3至5度低溫下，員警打起精神堅守崗位，甚至還在大雪紛飛中，克服刺骨寒氣與高山症壓力，直挺身子吹哨交管，「鋼鐵警察」形象深植人心，而這保持四肢溫暖，讓全身都能暖呼的背後功臣，靠得就是「衛生棉！」

合歡所副所長阮漢魁，還特地將「暖警聖物」禦寒秘密大公開，剪輯成2分多鐘短片，片尾更有4名員警在雪地裡手持衛生棉排排站，讚譽「自從用了衛生棉之後，整個人都溫暖起來了！」宛如是衛生棉最佳代言團隊。

阮漢魁受訪時表示，執行雪季勤務時，員警必須長時間處在戶外低溫中工作，身體雖穿厚衣保暖，但雙腳容易因末梢血液循環較慢而冰冷，過去學長及登山界人士，建議在襪子上裹著衛生棉後再套入雨鞋，禦寒並可保持雙腳溫暖。

他說，雨鞋加裹衛生棉行之有年，還有人會再套上塑膠袋，雨鞋、厚襪、塑膠袋及衛生棉，成為員警高山禦寒四寶，衛生棉不僅柔軟增加鞋底厚度，還能保溫、吸汗，若下雨或融雪也會吸水，所以每到雪季時，總會請託要上山的員警大量購買衛生棉備用。

阮漢魁說，雪季勤務期間，每雙腳、每天至少要用到2片，在嘗試多種廠牌及型號後，雖不便透露牌子，避免有廣告嫌疑，但員警們一致公認「產婦專用衛生棉」最適合，並建議上山賞雪民眾，不妨試試看，相信會有意想不到的保暖驚喜；另外，所內平常也備有衛生棉等日用品，提供女性民眾應急使用。

花蓮執行雪季勤務員警有禦寒四寶，分別是雨鞋、厚襪、塑膠袋及衛生棉，讓末梢血液循環較慢的雙腳不再冰冷。（記者王峻祺攝）

花蓮警方執行雪季勤務祕密大公開，禦寒聖物就是在雙腳裹上衛生棉後塞進雨鞋，可達到有效保暖效果。（記者王峻祺攝）

雙腳穿上襪子並裹上衛生棉後套進雨鞋的保暖秘訣，源自登山界人士及高山執勤員警。（記者王峻祺攝）

花蓮執行雪季勤務員警，抗寒秘訣來自「衛生棉」，裹腳包進雨鞋中，瞬間成為高山最給力的禦寒「暖警」聖物。 （圖由新城警分局提供）

「暖警聖物」禦寒秘密大公開，新城分局剪輯成2分多鐘短片，片尾更有4名員警在雪地裡手持衛生棉排排站，讚譽「自從用了衛生棉之後，整個人都溫暖起來了！」宛如是衛生棉最佳代言團隊。 （圖由花蓮新城警分局提供）

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