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    1/16 今彩539開出2注！800萬獎落新北、桃園

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    2021/01/16 22:22

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月16日）開獎的第110000014期今彩539，頭獎2注中獎，可得獎金800萬，分別由新北市汐止區忠孝東路280號1樓的「翔龍公益彩券行」以及桃園市桃園區寶慶里寶慶路300號1樓的「弘利投注站」開出。第110000014期雙贏彩，頭獎摃龜。

    第110000014期雙贏彩中獎號碼為「05、06、08、09、11、12、13、15、16、18、19、21」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共174注中獎，每注可得500元；肆獎共有1882注中獎，每注可得100元。

    第110000014期今彩539中獎號碼為「03、10、23、26、37」，頭獎2注中獎，可得800萬元；貳獎共184注中獎，每注可得2萬元；參獎共7002注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬7432注中獎，每注可得50元。

    第110000014期39樂合彩中獎號碼為「03、10、23、26、37」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共161注中獎，每注可得1萬1250元；二合共萬6509注中獎，每注可得1125元。

    第110000014期3星彩中獎號碼為「682」，正彩共33注中獎，每注可得1萬2500元。

    第110000014期4星彩中獎號碼為「9811」，正彩共5注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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