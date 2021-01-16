行車糾紛大暴走！貨車來回狠撞 不顧機車上有2大2小

貨車司機不顧機車上有2名大人、2名小孩，直接駕車衝撞。（擷取自影片）

2021/01/16 20:46

〔記者何宗翰／台中報導〕一輛貨車與機車，今天傍晚5點半在台中市太平區中山路四段因停車問題發生糾紛，貨車司機竟然不顧機車上有2名大人、2名小孩，直接開車衝撞，機車騎士右腳腳踝受傷送醫，其餘3人沒事。

「貨車跟機車有行車糾紛，停在萊爾富前互罵，後來貨車就像抓了狂殺人似的前後衝撞機車，希望機車上的2大2小沒事。」目擊者在臉書社團「我是太平人」PO文說，目睹現場跟蓄意謀殺沒兩樣，很恐怖，當時騎車載老婆跟小孩，就在正後方，好在趕快閃開。

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警方調查，當時33歲鄭姓貨車駕駛駕駛小貨車沿中山路四段往太平區方向直行，行經四段139巷口時想路邊停車，碰上騎車載著老婆小孩、正在等紅燈的34歲葉姓男子，鄭男覺得機車應該讓他靠邊停，葉男則覺得小貨車貼太近挑釁，雙方爆發口角，葉男過程中嗆：「怎樣，來撞啊！」鄭男竟然真的開車直接來回衝撞，造成葉男機車毀損，右腳腳踝受傷送醫。

警方說，葉男載著妻子及7歲、6歲的2名小孩，妻小3人均無大礙，小貨車在撞擊過程波及旁邊1輛汽車、2輛機車，均為車損，無人受傷，2名駕駛均無酒駕。

警方到場後，立即上前壓制情緒激動的鄭男，鄭男怒嗆，「是他先挑釁的，你壓我幹嘛！」還警告警員不要壓他，被警方帶回依法送辦。警方呼籲民眾，遇到這種情形，應立即向警方報案，勿私下解決衍生事端。

台中市太平區中山路四段今天傍一輛貨車與機車發生糾紛，貨車司機竟然不顧機車上有2名大人、2名小孩，直接開車衝撞。（圖擷取自臉書我是太平人）

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