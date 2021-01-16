綠綠Der！夫出錢合買愛的小窩 妻卻帶男人入住

呂男委請姊姊在屋內裝監視器，被妻子提告違反通保法。示意圖，與本案無關。（記者吳政峰攝）

2021/01/16 16:58

〔記者吳政峰／台北報導〕呂姓男子和林姓妻子在新北共買一間套房置產，因平日未居住，遂委託擔任房仲的姊姊出售，姊姊另請同業販售。2018年間，同業帶客人入內看屋，撞見林女跟其他男子共處一室，趕緊告知呂男。呂男請姊姊在屋內裝監視器蒐證，並拿出畫面跟老婆對質，林女這才得知遭到偷拍，提出違反通訊保障及監察法告訴。新北地院日前判呂男、姊姊各3個徒刑，均緩刑2年，獲高等法院維持。

呂男與林女共同出資購買套房，但因鮮少居住，決定轉手獲利，委請呂男的姊姊幫忙販售，姊姊則請同業也幫忙帶客人看房。2018年間，同業帶客人入內看房時，赫見林女和另名男子在裡面，嚇了一跳，趕緊告訴呂男姊姊，呂男輾轉得知遭戴綠帽，氣得要姊姊幫忙在屋內裝設監視器蒐證。

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姊姊護弟心切，暗自在屋內架設監視器，果然拍到林女和謝姓男子嘿咻、洗澡等畫面，兩人還互稱老公老婆。呂男看完氣炸了，拿著檔案找林女對質討公道。

林女看到畫面，百口莫辯，承認偷吃，簽下和解書，但也質疑呂男與其姊為何可以在屋內裝設監視器，提起違反通保法告訴。

兩人否認偷拍，辯稱是因為屋子沒人住，擔心有人入侵，才會裝監視器察看，並非特別要監視林女。

高院指出，呂男在沒有經過林女同意下，請姊姊進入房間裝設監視器，取得林女的非公開活動資訊，確實違反通保法。考量雙方有和解意願，只是對和解金額談不攏，判兩人3月徒刑，緩刑2年，向指定機關提供40小時的義務勞務，可上訴。

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