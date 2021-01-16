國一頭屋段貨車翻覆2傷送醫 現場車流回堵

國道1號南下125公里頭屋交流道附近路段，下午4點許，發生1輛貨車翻覆事故，造成2人受傷送醫。（翻攝國道即時路況）

2021/01/16 16:46

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國道1號南下125公里頭屋交流道附近路段，下午4點許，發生1輛貨車翻覆事故，造成2人受傷送醫，目前由國道2隊員警現場處理中，因翻覆貨車佔據外線車道及路肩，僅剩中線及內線車道可供通行，車流壅塞回堵，警方提醒用路人行經時留意。

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