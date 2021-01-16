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    首頁　>　社會

    老師交棒學生 刑事局長黃明昭接任高雄市警局長

    劉柏良（左）調派警政副署長，他握緊印信交接給「學生」黃明昭（右）。（記者黃佳琳攝）

    劉柏良（左）調派警政副署長，他握緊印信交接給「學生」黃明昭（右）。（記者黃佳琳攝）

    2021/01/16 14:28

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市警察局長劉柏良今調派警政署副署長，刑事局長黃明昭南下接棒，高雄市長陳其邁主持交接典禮時，透露黃昨拜會他時，強調劉柏良是他的老師，劉今天也打破警界慣例，親手交棒給黃明昭，期許他繼續為高雄治安打拚。

    陳其邁主持交接典禮時，細數半年來劉柏良上任後的種種作為，不但有效改善治安、交通，更讚許他是「最溫暖、最接地氣的警察局長」。陳其邁表示，劉柏良今天雖然還沒離開高雄，但很多高雄人已經開始懷念他，交棒之後，相信辛苦多時的劉柏良能「睡好一點」，繼續為台灣的治安努力。

    去年7月，劉柏良因高雄舞廳連續群眾鬥毆事件，臨危受命接任局長，半年來積極奔走地方，深獲藍綠地方人士支持，但行政院長蘇貞昌日前要求嚴辦捲入石木欽案的人員時，傳出劉也涉入其中，上任半年被撤換，劉喊冤稱自己根本沒被調查過，若長官要用這個理由調動他，他一定會捍衛自己的名譽，但仍強調尊重長官調動決定。

    根據過去警界慣例，新任主官到職時，前任主官因退休或調動等因素離開原職位，交接典禮上，單位印信會由副主官交接給新任主官，但劉柏良打破這個慣例，今天親手將高市警察局長的印信親手交給黃。

    接任高市警局長的黃明昭，中央警察大學外事警察學系51期、中央警察大學犯罪防治學系碩士，歷任刑事警察局主任秘書、雲林縣警察局局長、刑事警察局副局長、基隆市警察局局長、內政部警政署警政委員、刑事警察局局長等職務，職務歷練相當完整，陳其邁期許他未來能夠在新職上發揮所長，為大高雄治安再創佳績。

    陳其邁讚許劉柏良是高雄例任最接地氣、最溫暖的警察局長。（記者黃佳琳攝）

    陳其邁讚許劉柏良是高雄例任最接地氣、最溫暖的警察局長。（記者黃佳琳攝）

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