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    刑事局長交接 新任局長黃嘉祿：持續貫徹打詐、反毒與肅槍重點工作

    刑事局今天舉行卸、新任局長布達交接典禮，由署長陳家欽親自主持（記者邱俊福攝）

    刑事局今天舉行卸、新任局長布達交接典禮，由署長陳家欽親自主持（記者邱俊福攝）

    2021/01/16 10:19

    〔記者邱俊福／台北報導〕刑事局今天舉行卸、新任局長布達交接典禮，由警政署副署長黃嘉祿接任刑事局長，黃嘉祿談及未來的工作重點，強調將於原有基礎上，持續貫徹政府的打詐、反毒與肅槍等重點工作，同時強化科技設備，增加辦案效率，以及改善基層的辦案環境。

    新任刑事局長黃嘉祿，中央警察大學44期刑事警察系畢業、警察大學警政研究所碩士，歷任北市警局交通警察大隊大隊長，以及內湖、松山、信義、萬華分局分局長、保六總隊副總隊長、台中港務警察局局長、新竹縣警局局長、刑事局副局長、保三總隊總隊長、警政署警政委員、航空警察局局長、警政署副署長等重要職務，在警界人士眼中，為人平和穩建，具協調能力，反應快，對刑事政策多有自己獨特想法。

    今天上午布達交接典禮由警政署長陳家欽主持，並邀請各界機關代表與會觀禮。

    陳家欽致詞時，首先對榮陞高雄市警局長的卸任局長黃明昭，在刑事局1年11個月期間，在打擊犯罪上交出漂亮成績單，予以高度肯定，另期許新任局長黃嘉祿，希望借重其創新的個性，在目前犯案模式一再演化，並運用科技規避警方查緝下，能有所突破，將打擊犯罪提高到另個層次。

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