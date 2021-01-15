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    店長揮手阻拍攝 劃傷顧客人中吃官司

    高等法院認為判罰林姓店長5000元合理。（資料照）

    高等法院認為判罰林姓店長5000元合理。（資料照）

    2021/01/15 19:41

    〔記者吳政峰／台北報導〕新北市一名全家便利超商林姓店長，2019年間與顧客發生糾紛，不滿顧客持手機拍他，當場揮手撥開制止，不慎劃傷顧客人中，顧客提起過失傷害告訴，新北地院考量雙方未和解，判林男罰金5000元，日前獲得高等法院維持。

    2019年2月間，該名顧客到店消費，不滿林男態度不佳，雙方爆發口角，顧客聽到林男口出「他媽的」，氣得拿出手機對著林男拍攝蒐證。

    林男不滿被拍，直指店內禁止錄影，揮手阻擋顧客續拍，未料指甲不慎刮到顧客的人中，造成擦傷。顧客火大，當場報案，並到醫院驗傷。

    顧客指控，林男為了阻擋拍攝，用手抓、揮、撥開她的手機，導致指甲刮傷她的人中。林男則否認傷害，強調並未傷害到該名顧客，當時顧客也未喊痛或不適，懷疑傷害是對方自行造成。

    高院勘驗筆錄與錄影畫面，發現顧客把手機放在自己鼻子前面錄影，林男則與她有激烈爭吵，動作大，抓、揮、撥的行為確實有造成人中傷害的高度可能，且顧客當下即提告並驗傷，顯見傷勢確實是林男造成。

    高院審酌林男過失情節及顧客人中受傷並非嚴重，不影響正常生活及行動，事後未達成和解，認定原審判罰金5000元合理，駁回林男上訴，全案確定。

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